Теплый сентябрь и "бабье лето" в октябре: какую осень прогнозируют климатологи

Погода в Украине осенью будет приятная и теплая. Как говорят синоптики - сентябрь компенсирует холода в мае. Начало осени будет теплым по-летнему и холод придет только в середине октября.

Такой прогноз дала климатолог Светлана Бойченко в комментарии для " КП в Украине ".

"Начало месяца будет по-летнему теплым, температура в среднем +26-27 градусов. Но затем начнется постепенное снижение, и к концу сентября небо затянут дождевые тучи", - прогнозирует Бойченко.

Прогноз погоды на сентябрь для Киева

Октябрь будет с дождями и ветрами. В первой половине месяца придет "бабье лето" и тепло задержится надолго.

"Две недели ртутный столбик термометра может держаться днем на отметке +18 градусов. И только к концу октября он опустится до +10 и +7 градусов. В западных и северных областях будет прохладнее, в южных - временами теплее", - рассказала климатолог.

Ноябрь будет обычным - влажным и холодным. В середине месяца возможен уже первый снег - мокрый и хлопьями. В большинстве регионов будет держаться плюсовая температура, поэтому снег не задержится. А первые минусы придут только в конце ноября.

По книге народного синоптика Леонида Горбаня, которую он оставил после своей смерти с прогнозом погоды до 2030 года, первая декада сентября будет ясной и теплой. Середина месяца с небольшими дождями, а после 20 сентября будет прохладно, с переменной облачностью.

Октябрь начнется с дождей, но уже с 4 числа придет тепло, которое продержится до середины месяца. Потом резко похолодает, а в конце месяца возможны дожди, заморозки и даже мокрый снег.

Ноябрь будет пасмурным, с большим количеством дождей, ночными заморозками и низкой температурой днем.