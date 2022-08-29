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Теплое начало осени: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

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Украина, Понедельник 29 августа 2022 09:07
Теплое начало осени: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь Фото: погода в сентябре 2022 года ожидается теплой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, что несколько меньше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура сентября составляет 13-17 градусов тепла, в южной части местами 18-20 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 33-38,8 градусов тепла, в горных районах 24-32 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры - 1-8 градусов мороза, на побережье морей 0-1 градусов тепла, в Крыму местами 5-6 градусов тепла.

"Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в горах, местами в северо-восточных, Черкасской и Кировоградской областях - в первой декаде сентября", - отмечают синоптики.

Среднее месячное количество осадков в сентябре составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, в Карпатах местами 77-130 мм.

Напомним, по данным Укргидрометцентра война и оккупация части территории Украины повлияла на точность прогнозов погоды из-за отсутствия данных. В то же время погода в 2022 году в Украине не отличается от предыдущих лет.

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