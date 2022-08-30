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Осінь почнеться з різкого похолодання: синоптик дав новий прогноз погоди на вересень

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в перші дні вересня принесе різке і відчутне похолодання. Дощі охоплять лише західні та південно-західні області - там можливі короткочасні грози. Але метеорологічна осінь прийде ще не скоро.

Такий прогноз дав синоптик ігор Кибальчич для Meteoprog.

У перші дні вересня атмосферні процеси над більшою частиною Європи почнуть швидко змінюватися на осінній лад. Великий скандинавський антициклон Quintin принесе похолодання над більшою частиною Східної Європи.

"У зв'язку з цим вже з 1 вересня в Україні відбудеться суттєве похолодання, а температура повітря знизиться на 6-8 градусів порівняно з останніми днями серпня. Атмосферний тиск виявиться вищим за норму, тому опадів у першій декаді місяця практично не очікується, за винятком Західної та південно-західної частини країни, де в окремі дні пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз", - розповів синоптик.

Він додав, що переважатиме північно-західний вітер, але без явних поривів. Така погода не означає, що в Україну прийде метеорологічна осінь.

Температура повітря у вересні буде вище норми

Під кінець першої декади вітру повернуть на західний і південно-західний напрямок, а разом з ними температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників, як в нічний, так і в денний час.

Кибальчич підкреслив, що потепління в середині вересня - це не бабине літо. Він пояснив, що бабине літо приходить тільки після настання метеорологічної осені, тобто, коли середньодобова температура повітря тримається на позначках нижче +15 градусів не менше 5 днів.

Справжнє бабине літо зазвичай приходить в кінці вересня або в жовтні. І таких періодів восени може бути кілька.

"Кількість опадів по Україні у вересні очікується невеликою, і в більшості областей буде спостерігатися їх дефіцит. Згідно з розрахунками Українського гідрометцентру, в залежності від регіону, очікується випадання 29-65 мм, що складе приблизно 70-75% від кліматичної норми. Тому ризик розвитку посухи та збільшення пожежної небезпеки залишається, на жаль, високим", - попередив синоптик.

Середньомісячна температура повітря у вересні очікується на 1-1, 5 градуса вище кліматичних норм і в середньому, залежно від області, складе від +14 до +19 градусів. Друга половина вересня може виявитися значно тепліше першої.

Перші заморозки у вересні малоймовірні, за винятком високогір'я Карпат, де це не є аномалією.

Карта погоди у Києві на вересень 2022

До речі, раніше ми писали про те, що в Українському гідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень.

А ще розповідали про те, що з'явився прогноз погоди на осінь від українських кліматологів.

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