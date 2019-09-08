Осень не испугала: на пляжах Кирилловки много отдыхающих (видео)

В сети появилось видео с популярного места отдыха в Запорожской области - Кирилловке. На видео видно, что 7 сентября на пляжах все еще есть люди, которые загорают на берегу моря.

Туристов уже не так много, как было в разгар лета, но не смотря на осень, люди все еще продолжают отдыхать. Стоит отметить, что температура воды в море составляет около 23 градусов.

С утра людей на центральном пляже курорта немного, но под вечер в самом центре Кирилловки жизнь продолжает кипеть.

Пляжи Кирилловки не пустуют даже осенью (видео: YouTube/РИА Мелитополь)

Напомним, что в Кирилловке появилась погодная станция. Разработчики сделали ее так, что оборудование со станции будет передавать и отображать данные о погоде каждые пять минут.

Информация о погодных условиях будет отображаться на сайте НИАП "Кирилловка.Укр". Туристы смогут узнать точную информацию о температуре воздуха и моря, а также направлению и скорости ветра и другое.

Ранее сообщалось о том, что 29 августа Кирилловку накрыл сильный шторм, который смыл пляжи. Несмотря на высокую температуру воздуха +24 градусов желающих купаться не было.

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