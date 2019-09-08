Осінь не злякала: на пляжах Кирилівки багато відпочиваючих (відео)

У мережі з'явилося відео з популярного місця відпочинку в Запорізькій області - Кирилівці. На відео видно, що 7 вересня на пляжах все ще є люди, які засмагають на березі моря.

Туристів вже не так багато, як було в розпал літа, але не дивлячись на осінь, люди все ще продовжують відпочивати. Варто зазначити, що температура води в морі становить близько 23 градусів.

З ранку людей на центральному пляжі курорту небагато, але під вечір в самому центрі Кирилівки життя продовжує кипіти.

Пляжі Кирилівки не порожні навіть восени (відео: YouTube/РІА Мелітополь)

Нагадаємо, що в Кирилівці з'явилася погодна станція. Розробники зробили її так, що обладнання зі станції буде передавати і відображати дані про погоду кожні п'ять хвилин.

Інформація про погодні умови буде відображатися на сайті НИАП "Кирилівка.Укр". Туристи зможуть дізнатися точну інформацію про температуру повітря і моря, а також напряму і швидкості вітру та інше.

Раніше повідомлялося про те, що 29 серпня Кирилівку накрив сильний шторм, який змив пляжі. Незважаючи на високу температуру повітря +24 градусів бажаючих купатися не було.

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