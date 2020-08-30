Осень близко: синоптики предупредили о похолодании

Синоптики предупредили, что в ночное время в Украине температура может опуститься до +11 градусов
Погода в Украине в воскресенье, 30 августа, будет одинаково жаркой во всех областях страны. Также синоптики отметили, что небо будет ясным, но с переменной облачностью. Температура воздуха в среднем будет равна +30… +33 градусам. Подробный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
Синоптики уточнили, что в течение всего дня над Украиной будет сохраняться жаркая погода. По всей стране термометры будут показывать от +30 до +33 градусов. Исключение составит Одесская область, где термометры опустятся до показателей +28… +30 градусов. При этом скорое приближение осени будет чувствоваться ночью, когда термометры покажут +11… +16 градусов. Только в приморских регионах ночью ожидается до +21 градуса.
Детальный прогноз по городам Украины:
30 августа в Украине ожидается исключительно солнечная погода. Вероятность осадков минимальная. При этом ветер будет несильным – до 3-10 м/с.
Погода 30 августа в Украине - синоптики предупредили о похолодании (карта: meteo.gov.ua)
Напомним, что ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Мы писали, какие регионы находятся под угрозой.
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