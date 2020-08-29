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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина, Суббота 29 августа 2020 08:18
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Пожарная опасность ожидается в ближайшие два дня

Синоптики предупредили, что в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности 29 и 30 августа. Высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях ожидается в большинстве регионов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 29-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Напомним, погода в Украине на выходных будет жаркой и без осадков на всей территории страны; температура воздуха местами поднимется до +35 градусов.

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