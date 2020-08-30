Осінь близько: синоптики попередили про похолодання

Синоптики попередили, що в нічний час в Україні температура може опуститися до +11 градусів
Погода в Україні на неділю, 30 серпня, буде однаково спекотною у всіх областях країни. Також синоптики відзначили, що небо буде ясним, але з мінливою хмарністю. Температура повітря в середньому дорівнює +30... +33 градусів. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.
Синоптики уточнили, що протягом всього дня над Україною зберігатиметься спекотна погода. По всій країні термометри показуватимуть від +30 до +33 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де показники термометрів опустяться до +28... +30 градусів. При цьому швидке наближення осені буде відчуватися вночі, коли термометри покажуть +11... +16 градусів. Тільки в приморських регіонах вночі очікується до +21 градуса.
Детальний прогноз по містах України:
30 серпня в Україні очікується виключно сонячна погода. Ймовірність опадів мінімальна. При цьому вітер буде несильним – до 3-10 м/с.
Погода 30 серпня в Україні - синоптики попередили про похолодання (карта: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ми писали, які регіони знаходяться під загрозою.
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