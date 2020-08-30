Осінь близько: синоптики попередили про похолодання

Погода на 30 серпня в Україні (ілюстративне фото: canva.com)

Синоптики попередили, що в нічний час в Україні температура може опуститися до +11 градусів

Погода в Україні на неділю, 30 серпня, буде однаково спекотною у всіх областях країни. Також синоптики відзначили, що небо буде ясним, але з мінливою хмарністю. Температура повітря в середньому дорівнює +30... +33 градусів. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики уточнили, що протягом всього дня над Україною зберігатиметься спекотна погода. По всій країні термометри показуватимуть від +30 до +33 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де показники термометрів опустяться до +28... +30 градусів. При цьому швидке наближення осені буде відчуватися вночі, коли термометри покажуть +11... +16 градусів. Тільки в приморських регіонах вночі очікується до +21 градуса.

Детальний прогноз по містах України:

Ужгород – + 31...+33

Львів – + 31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – + 31...+33

Чернівці – + 31...+33

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +30...+32

Рівне +30...+32

Житомир – + 31...+33

Вінниця – + 31...+33

Одеса – +28... + 30

Миколаїв – +31 ... +33

Херсон – +30... + 32

Сімферополь – +30... + 32

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +30 ... +32

Чернігів – +30... + 32

Суми – +30... + 32

Полтава – +30... + 32

Дніпро – +30... + 32

Запоріжжі – + 30... + 32

Донецьк – + 30... + 32

Луганськ – +30... + 32

Харків – +30... + 32

Київ – + 30... + 32

30 серпня в Україні очікується виключно сонячна погода. Ймовірність опадів мінімальна. При цьому вітер буде несильним – до 3-10 м/с.

Погода 30 серпня в Україні - синоптики попередили про похолодання (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ми писали, які регіони знаходяться під загрозою.

Також ми розповідали, що синоптики попередили про небезпечну погоду.