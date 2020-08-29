Температура резко пойдет вверх: синоптики предупредили об опасной погоде

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки сделает опасный прыжок

Погода в Украине в субботу, 29 августа, существенно порадует жителей большинства областей. После нескольких прохладных дней температура воздуха резкой пойдет вверх и местами ожидается выше +30 градусов.

На востоке страны ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +11 +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов, в Днепре до +30 градусов.

В южных областях погода будет ясная и сухая, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе температура будет колебаться в пределах +13 +17 градусов, днем ожидается повышение температуры до +29 +31 градуса. В Крыму без осадков, ясно и солнечно. Ночью +14 +16 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

На севере Украины будет комфортная погода, без осадков. Ночью прохладно, от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

В западных областях страны ожидается сухая и теплая погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха опустится до +10 +13 градусов, а днем ожидается настоящая жара, от +26 до +31 градуса.

В центральной части страны небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11 +13 градусов, днем столбики термометров прыгнут до +27 +31 градуса.

В Киеве 29 августа будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. В ночные часы будет прохладно, от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 29 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о том, что на Украину надвигается адская жара.

А также рассказывали о том, что появился обновленный прогноз погоды в Украине на сентябрь.