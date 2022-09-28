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Оселедець пряного посолу вдома: після цього рецепту ви вже не купите магазинний

Коллаж РБК-Украина: Як приготувати оселедець пряного посолу вдома
Автор: Світлана Мащенко

Оселедець пряного посолу можна легко і швидко приготувати вдома. Тим паче, свіжоморожена риба дешевша, ніж вже засолена.

Рецептом поділилися на каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

Складники:

  • 1,5 кг оселедця
  • 1 л води
  • 3 ст. л солі з гіркою
  • 1 ст. л зерен коріандру (можна без нього або зменшити кількість)
  • 2 лаврових листка
  • чорний перець горошком (за бажанням)

Покрокове приготування

Влийте у миску літр води, додайте сіль, перемішайте до повного розчинення.

Висипте на дно контейнеру половину від загальної кількості коріандру, покладіть лавровий листок і кілька горошин чорного перцю.

Оселедець не треба чистити і відрізати голову, треба тільки розморозити. Викладіть оселедець щільно у контейнер. Всипте зверху решту коріандру, лавровий листок.

Залийте оселедець холодним розсолом, щоб вода повністю покривала рибу.

Закрийте оселедець кришкою і поставте в холодильник на 4-5 діб. Оселедець пряного посолу готовий!

Раніше кулінар також розповіла, як приготувати фальшиву ікру з оселедця вдома.

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