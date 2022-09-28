Оселедець пряного посолу вдома: після цього рецепту ви вже не купите магазинний

Складники:

1,5 кг оселедця

1 л води

3 ст. л солі з гіркою

1 ст. л зерен коріандру (можна без нього або зменшити кількість)

2 лаврових листка

чорний перець горошком (за бажанням)

Покрокове приготування

Влийте у миску літр води, додайте сіль, перемішайте до повного розчинення.

Висипте на дно контейнеру половину від загальної кількості коріандру, покладіть лавровий листок і кілька горошин чорного перцю.

Оселедець не треба чистити і відрізати голову, треба тільки розморозити. Викладіть оселедець щільно у контейнер. Всипте зверху решту коріандру, лавровий листок.

Залийте оселедець холодним розсолом, щоб вода повністю покривала рибу.

Закрийте оселедець кришкою і поставте в холодильник на 4-5 діб. Оселедець пряного посолу готовий!