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Осадки и потепление в Украине: где в последний майский выходной пройдут дожди с грозами

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Воскресенье 29 мая 2022 07:36
Осадки и потепление в Украине: где в последний майский выходной пройдут дожди с грозами Фото: погода в Украине будет с дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 29 мая, будет с дождями разной интенсивности в некоторых регионах, порой с грозами, вызванные влиянием атмосферных фронтов и слабо развитой циклонической деятельностью.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра и синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

В целом в этот последний выходной день мая температура воздуха будет комфортная, порывы не ожидаются - сила ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

На западе Украины дожди будут местами. Так, осадки прогнозируются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В среднем в регионе температура воздуха ночью составит +5... +10 градусов, днем ​​+17... +21 градусов. В Карпатах - прохладнее: ночью +1... +6 градусов, днем ​​+12... +17 градусов, пройдут грозы.

В северных областях - без осадков. Столбики термометров не будут опускаться ниже +6 градусов ночью, а в дневное время в среднем будут показывать ​​+19… +21 градусов.

В центре Украины есть вероятность дождей. Ночью температура воздуха составит +8… +13 градусов, днем ​​+19… +21 градусов.

В южных областях осадки ожидаются местами: в Николаевской (с грозой), Одесской, Херсонской и частично в Запорожской областях. Температура воздуха ночью составит +12... +17 градусов, днем ​​+17... +25 градусов (теплее будет в Херсонской и Запорожской областях: до +27 градусов).

На востоке Украины прогнозируются осадки. Так, умеренные дожди будут в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, а грозы - в Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха ночью составит +12... +15 градусов, днем ​​+20... +24 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют жару на следующей неделе в Украине.

Напомним также, перед этим синоптики рассказали, что украинцев ждет "контрастное" лето - с погодными перепадами, как было и этой зимой.

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