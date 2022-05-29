Опади і потепління в Україні: де в останній травневий вихідний пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні в неділю, 29 травня, буде з дощами різної інтенсивності в деяких регіонах, часом з грозами, спричинені впливом атмосферних фронтів і слабо розвиненою циклонічною діяльністю.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру і синоптика Ігоря Кібальчича на сайті Meteoprog .

В цілому в цей останній вихідний день травня температура повітря буде комфортна, пориви не очікуються - сила вітру складе від 5 до 10 метрів на секунду.

На заході України дощі будуть місцями. Так, опади прогнозуються у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. В середньому в регіоні температура повітря вночі складе +5... +10 градусів, вдень +17... +21 градусів. У Карпатах - прохолодніше: вночі +1... +6 градусів, вдень +12... +17 градусів, пройдуть грози.

У північних областях - без опадів. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче +6 градусів вночі, а в денний час в середньому показуватимуть +19... +21 градусів.

У центрі України є ймовірність дощів. Вночі температура повітря становитиме +8... +13 градусів, вдень +19 ... +21 градусів.

У південних областях опади очікуються місцями: в Миколаївській (з грозою), Одеській, Херсонській і частково в Запорізькій областях. Температура повітря вночі становитиме +12... +17 градусів, вдень +17... +25 градусів (тепліше буде в Херсонській та Запорізькій областях: до +27 градусів).

На сході України прогнозуються опади. Так, помірні дощі будуть у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях, а грози - у Донецькій та Луганській областях. Температура повітря вночі становитиме +12... +15 градусів, вдень +20... +24 градусів.