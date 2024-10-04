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Осадча відповіла, чи можливий подібний скандал з P. Diddy в Україні

П'ятниця 04 жовтня 2024 13:30
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Осадча відповіла, чи можливий подібний скандал з P. Diddy в Україні Катя Осадча і P. Diddy (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Катя Осадча прокоментувала скандал навколо американського продюсера P.Diddy, звинуваченого у сексуальному насильстві, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, перевезення для проституції та рекету.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості Новинам.Life.

На думку Катерини, є причини, через які ця справа "спливла" на поверхню тільки зараз. Вона припускає, що у такий спосіб у США хочуть відволікти увагу від чогось масштабнішого.

"Моє припущення, що це на передодні виборів. Або відволікають увагу від чогось", - зазначила зірка.

Також вона додала, що у вітчизняному шоу-бізнесі подібні скандали навряд чи коли-небудь виникнуть.

Осадча відповіла, чи можливий подібний скандал з P. Diddy в Україні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Усе ж таки менталітет в Україні та США суттєво відрізняється, та й українські знаменитості мають набагато менші можливості для такого масштабу подій.

"У нас інше суспільство. У нас поки що "MeToo" (флешмоб на підтримку жертв сексуального насильства - Ред.) не дуже може спрацювати. Я думаю, що те, що відбувається зараз і те, що відбувалося з тими продюсерами, і все, як відбувається в американському суспільстві, у нас теж так буде. Але поки що ні", - поділилася думкою телеведуча.

"Ми інша країна, у нас інші моральні цензи. І розмір грошей в зірок інший, і розмах інший. І у нас ніхто нікого не вбиває за кар'єру", - додала вона.

Крім того, знаменитість вважає, що нині українці більше орієнтовані на викриття та розслідування злочинів, скоєних Росією в Україні, ніж на виявлення внутрішніх проблем.

До слова, наразі продюсера P.Diddy звинувачують у рекеті, організації та режисурі витончених сексуальних вистав, а також у перевезенні працівників свого секс-бізнесу через кордони штатів і за кордон з метою заняття проституцією.

Якщо його засудять, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Багато в чому вердикт залежить від того, чи піде він на угоду про визнання провини, чи постане перед судом. Хоча раніше репер кілька разів заперечував свою причетність до ймовірних злочинів.

Раніше ми писали про 5 божевільних теорій змов про скандального P.Diddy.

Також писали, що у "Сімпсонах" знайшли відсилання до "білих вечірок" продюсера.

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