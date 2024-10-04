Осадча відповіла, чи можливий подібний скандал з P. Diddy в Україні
Українська телеведуча Катя Осадча прокоментувала скандал навколо американського продюсера P.Diddy, звинуваченого у сексуальному насильстві, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, перевезення для проституції та рекету.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості Новинам.Life.
На думку Катерини, є причини, через які ця справа "спливла" на поверхню тільки зараз. Вона припускає, що у такий спосіб у США хочуть відволікти увагу від чогось масштабнішого.
"Моє припущення, що це на передодні виборів. Або відволікають увагу від чогось", - зазначила зірка.
Також вона додала, що у вітчизняному шоу-бізнесі подібні скандали навряд чи коли-небудь виникнуть.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Усе ж таки менталітет в Україні та США суттєво відрізняється, та й українські знаменитості мають набагато менші можливості для такого масштабу подій.
"У нас інше суспільство. У нас поки що "MeToo" (флешмоб на підтримку жертв сексуального насильства - Ред.) не дуже може спрацювати. Я думаю, що те, що відбувається зараз і те, що відбувалося з тими продюсерами, і все, як відбувається в американському суспільстві, у нас теж так буде. Але поки що ні", - поділилася думкою телеведуча.
"Ми інша країна, у нас інші моральні цензи. І розмір грошей в зірок інший, і розмах інший. І у нас ніхто нікого не вбиває за кар'єру", - додала вона.
Крім того, знаменитість вважає, що нині українці більше орієнтовані на викриття та розслідування злочинів, скоєних Росією в Україні, ніж на виявлення внутрішніх проблем.
До слова, наразі продюсера P.Diddy звинувачують у рекеті, організації та режисурі витончених сексуальних вистав, а також у перевезенні працівників свого секс-бізнесу через кордони штатів і за кордон з метою заняття проституцією.
Якщо його засудять, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Багато в чому вердикт залежить від того, чи піде він на угоду про визнання провини, чи постане перед судом. Хоча раніше репер кілька разів заперечував свою причетність до ймовірних злочинів.
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