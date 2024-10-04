Осадчая ответила, возможен ли подобный скандал с P. Diddy в Украине

Украинская телеведущая Катя Осадчая прокомментировала скандал вокруг американского продюсера P.Diddy, обвиненного в сексуальном насилии, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, перевозки для проституции и рэкета.

По мнению Екатерины, есть причины, по которым это дело "всплыло" на поверхность только сейчас. Она предполагает, что таким образом в США хотят отвлечь внимание от чего-то более масштабного.

"Мое предположение, что это в преддверии выборов. Или отвлекают внимание от чего-то", - отметила звезда.

Также она добавила, что в отечественном шоу-бизнесе подобные скандалы вряд ли когда-нибудь возникнут.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Все же менталитет в Украине и США существенно отличается, да и украинские знаменитости имеют гораздо меньшие возможности для такого масштаба событий.

"У нас другое общество. У нас пока "MeToo" (флешмоб в поддержку жертв сексуального насилия - Ред.) не очень может сработать. Я думаю, что то, что происходит сейчас и то, что происходило с теми продюсерами, и все, как происходит в американском обществе, у нас тоже так будет. Но пока что нет", - поделилась мнением телеведущая.

"Мы другая страна, у нас другие моральные цензы. И размер денег у звезд другой, и размах другой. И у нас никто никого не убивает за карьеру", - добавила она.

Кроме того, знаменитость считает, что сейчас украинцы больше ориентированы на разоблачение и расследование преступлений, совершенных Россией в Украине, чем на выявление внутренних проблем.

К слову, сейчас продюсера P.Diddy обвиняют в рэкете, организации и режиссуре изощренных сексуальных представлений, а также в перевозке работников своего секс-бизнеса через границы штатов и за границу с целью занятия проституцией.

Если его осудят, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Во многом вердикт зависит от того, пойдет ли он на сделку о признании вины или предстанет перед судом. Хотя ранее рэпер несколько раз отрицал свою причастность к предполагаемым преступлениям.