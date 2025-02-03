Осадча показала рідкісні фото весілля з Горбуновим: як вона виглядала на 9 місяці вагітності

Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують 8 років з дня весілля

"Сьогодні день, про який я не розповідала публічно 8 років", - заінтригувала в Stories Осадча.



Ведуча розповіла про особливий день (скриншот)

Виявляється, що 8 років тому телеведучі вирішили розписатися.



Катя Осадча розповіла про пропозицію Юрія Горбунова (скриншот)

"Усе почалося з пропозиції, яку Юра зробив у день мого народження - 12 вересня. Ми були з друзями в Одесі, і тут Юра несподівано стає на одне коліно. Потім у нас, звичайно, було багато роботи. Про весілля не йшлося, поки раптом не стало зрозуміло, що мені скоро народжувати, а ми не розписані", - зазначила Осадча.

Також вона розповіла, що виходила заміж на 9-му місяці вагітності.



Катя Осадча (скриншот)

"Сказати чесно, весілля на 9-му місяці вагітності - не найкраща ідея", - розповіла вона.



Фото з весілля (скриншот)

Пара планувала розписатися і відзначити цю подію в ресторані у вузькому колі. Але тут долучилися друзі: вони організували пишну урочистість із раритетною машиною "Чайкою", а також святкування в ресторані з українськими традиціями, музикою і застіллям.



Весілля Горбунова та Осадчої (скриншот)

Також Осадча та Горбунов записали зворушливе відео, в якому згадали цей день 8 років тому.

Телеведуча зазначила, що весільну сукню вона купувала в останню мить і їй дуже складно було підібрати вінчальне вбрання, оскільки вона вже була при надії. Але така сукня все-таки знайшлася.



Катя Осадча у весільній сукні (скриншот)

Нагадаємо, Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують трьох синів: старшого сина Іллю телеведуча народила в шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком, а молодших - від Горбунова. Пара тривалий час приховувала свій роман, а одружилася лише на початку 2017 року, за кілька тижнів до появи на світ Івана.



Осадча показала фото з Горбуновим (скриншот)

У серпні 2021 року в них народилася друга спільна дитина - Данило.

Нещодавно знаменитість поділилася своїми лайфхаками, як вона все встигає з двома маленькими дітьми.

Також Осадча показалася з дорослим сином, який навчається за кордоном.



Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують 8 річницю весілля (скриншоти)