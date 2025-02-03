Осадчая показала редкие фото свадьбы с Горбуновым: как она выглядела на 9 месяце беременности

Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют 8 лет со дня свадьбы

"Сегодня день, про который я не рассказывала публично 8 лет", - заинтриговала в Stories Осадчая.



Ведущая рассказала про особенный день (скриншот)

Оказывается, что 8 лет назад телеведущие решили расписаться.



Катя Осадчая рассказала про предложение Юрия Горбунова (скриншот)

"Все началось с предложения, которое Юра сделал в день моего рождения - 12 сентября. Мы были с друзьями в Одессе, и тут Юра неожиданно становится на одно колено. Потом у нас, конечно, было много работы. О свадьбе речь не шла, пока вдруг не стало понятно, что мне скоро рожать, а мы не расписаны", - отметила Осадчая.

Также она рассказала, что выходила замуж на 9-м месяце беременности.



Катя Осадчая (скриншот)

"Сказать честно, свадьба на 9-м месяце беременности - не самая лучшая идея", - рассказала она.



Фото со свадьбы (скриншоты)

Пара планировала расписаться и отметить это событие в ресторане в узком кругу. Но тут подключились друзья: они организовали пышное торжество с раритетной машиной "Чайкой", а также празднование в ресторане с украинскими традициями, музыкой и застольем.



Свадьба Горбунова и Осадчей (скриншот)

Также Осадчая и Горбунов записали трогательное видео, в котором вспомнили этот день 8 лет назад.

Телеведущая отметила, что свадебное платье она покупала в последний момент и ей очень сложно было подобрать подвенечный наряд, так как она уже была на сносях. Но такое платье все-таки нашлось.



Катя Осадчая в свадебном платье (скриншот)

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают троих сыновей: старшего сына Илью телеведущая родила в браке с нардепом Олегом Полищуком, а младших - от Горбунова. Пара длительное время скрывала свой роман, а поженилась лишь в начале 2017 года, за несколько недель до появления на свет Ивана.



Осадчая показала фото с Горбуновым (скриншот)

В августе 2021 года у них родился второй совместный ребенок - Даниил.

Недавно знаменитость поделилась своими лайфхаками, как она все успевает с двумя маленькими детьми.

Также Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют 8 годовщину свадьбы (скриншоты)