Ось так виглядають мобільні лазні для ЗСУ, на які скидаються українці (відео)

Що собою представляють мобільні лазне-пральні комплекси

Комплекси МЛПК дозволяють бійцям швидко та якісно подбати про власну гігієну: випрати речі та висушити їх, поголитися, прийняти теплий душ, відновити сили.

Такі оснащені морські контейнери ставляться на колісну базу, завдяки чому легко транспортувати їх. Так, за день комплексом може скористатися 80-150 військовослужбовців.

Ось як виглядають унікальні МЛПК

Комплектація та зовнішній вигляд МБПК (фото: Фонд допомоги війську "Рій")

Відео: передача бійцям ЗСУ мобільних лазне-пральних комплексів

Актуальність мобільних лазень

Сухопутні війська ЗСУ забезпечені МЛПК на 17%. Так, команда БФ "Рій" спільно з Командуванням Сухопутних військ реалізує проект із забезпечення таких польових лазень.

"І поки тисячі захисників на передовій продовжують митися вологими серветками або з пляшки, наш обов'язок їм допомогти. Отже, немає часу на відпочинок, перетворюємо наступні два морські контейнери від ЗСУ на МЛПК", - йдеться у повідомленні БФ.

Програма зі збору на мобільні лазне-пральні комплекси для бійців ЗСУ (фото: Фонд допомоги війську "Рій")

Так, до 20 квітня планується зібрати 920 тисяч гривень для того, щоб укомплектувати два контейнери всім необхідним.

Загалом цього року у планах виготовлення та передача 20 банно-пральних комплексів.

До 20 квітня йде збір на закупівлю двох нових МЛПК (фото: Фонд допомоги війську "Рій")

Як виготовляють МЛПК

Підрозділи Сухопутних військ надають морські контейнери та причепи, які фонд оснащує всім необхідним та перетворює на мобільні лазні.

Після закінчення робіт військові беруть він логістичні зобов'язання з транспортування комплексів до військової частини.

Вартість укомплектування одного контейнера складає 460 тисяч гривень.

Українців просять долучитися до збору на МЛПК для воїнів ЗСУ (фото: Фонд допомоги війську "Рій")

Яка їхня вартість

У фінансовому розрахунку всі складові для одного комплексу мають такий вигляд:

будівельні матеріали - 140 000 грн;

електрика - 20 000 грн;

сантехніка - 35 000 грн;

обладнання - 170 000 грн;

будівельні роботи та накладні витрати - 95 000 грн.

Як долучитися до збору

Долучитися до проєкту й задонатити на МЛПК сьогодні може кожен.

Реквізити для фінансової допомоги

Монобанка за цим посиланням

Поповнення карти в ПриватБанку: 4246001003474792

PayPal: riyukraine@gmail.com

SWIFT (долар): UA863052990000026004041039705

SWIFT (євро): UA803052990000026002041020578

BANK INFORMATION

Bank address: 1D Hrushevskoho St., Kyiv, 01001, Ukraine

Beneficiary bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK"

SWIFT CODE: PBANUA2X

Крім того, ви можете закупити будь-яку частину, або укомплектувати повний лазневий комплекс персонально або від імені вашої організації, що носитиме вашу назву.

Більше деталей можете знайти на сторінках "Рою" у соціальних мережах тут.