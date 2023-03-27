Ось так виглядають мобільні лазні для ЗСУ, на які скидаються українці (відео)

Для покращення побуту захисників України, які відображають навалу російських загарбників на фронті за будь-яких умов, благодійний фонд "Рій" запустив збір на закупівлю мобільних лазне-пральних комплексів (МЛПК).
Перші такі польові лазні вже порадували воїнів бойових батальйонів ЗСУ, і українців закликають долучатися до кампанії, аби допомогти нашому війську.
У чому особливість таких лазень і як вони виглядають - дивіться нижче в нашому матеріалі.
Комплекси МЛПК дозволяють бійцям швидко та якісно подбати про власну гігієну: випрати речі та висушити їх, поголитися, прийняти теплий душ, відновити сили.
Такі оснащені морські контейнери ставляться на колісну базу, завдяки чому легко транспортувати їх. Так, за день комплексом може скористатися 80-150 військовослужбовців.
Комплектація та зовнішній вигляд МБПК (фото: Фонд допомоги війську "Рій")
Відео: передача бійцям ЗСУ мобільних лазне-пральних комплексів
Сухопутні війська ЗСУ забезпечені МЛПК на 17%. Так, команда БФ "Рій" спільно з Командуванням Сухопутних військ реалізує проект із забезпечення таких польових лазень.
"І поки тисячі захисників на передовій продовжують митися вологими серветками або з пляшки, наш обов'язок їм допомогти. Отже, немає часу на відпочинок, перетворюємо наступні два морські контейнери від ЗСУ на МЛПК", - йдеться у повідомленні БФ.
Програма зі збору на мобільні лазне-пральні комплекси для бійців ЗСУ (фото: Фонд допомоги війську "Рій")
Так, до 20 квітня планується зібрати 920 тисяч гривень для того, щоб укомплектувати два контейнери всім необхідним.
Загалом цього року у планах виготовлення та передача 20 банно-пральних комплексів.
До 20 квітня йде збір на закупівлю двох нових МЛПК (фото: Фонд допомоги війську "Рій")
Вартість укомплектування одного контейнера складає 460 тисяч гривень.
Українців просять долучитися до збору на МЛПК для воїнів ЗСУ (фото: Фонд допомоги війську "Рій")
У фінансовому розрахунку всі складові для одного комплексу мають такий вигляд:
Долучитися до проєкту й задонатити на МЛПК сьогодні може кожен.
Реквізити для фінансової допомоги
BANK INFORMATION
Bank address: 1D Hrushevskoho St., Kyiv, 01001, Ukraine
Beneficiary bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK"
SWIFT CODE: PBANUA2X
Крім того, ви можете закупити будь-яку частину, або укомплектувати повний лазневий комплекс персонально або від імені вашої організації, що носитиме вашу назву.
Більше деталей можете знайти на сторінках "Рою" у соціальних мережах тут.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський закликав українців допомагати армії, оскільки не час віддалятися від війни.