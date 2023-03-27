Вот так выглядят мобильные бани для ВСУ, на которые скидываются украинцы (видео)

Для улучшения быта защитников Украины, которые отражают навалу российских захватчиков на фронте в любых условиях, благотворительный фонд "Рой" запустил сбор на закупку мобильных банно-прачечных комплексов (МЛПК).
Первые такие полевые бани уже порадовали воинов боевых батальонов ВСУ, и украинцев призывают приобщаться к кампании, чтобы помочь нашему войску.
В чем особенность таких бань и как они выглядят - смотрите ниже в нашем материале.
Комплексы МЛПК позволяют бойцам быстро и качественно позаботиться о собственной гигиене: постирать вещи и высушить их, побриться, принять теплый душ, восстановить силы.
Такие оснащенные морские контейнеры ставятся на колесную базу, благодаря чему их легко транспортировать. Так, за один день комплексом может воспользоваться 80-150 военнослужащих.
Комплектация и внешний вид МБПК (фото: Фонд помощи войску "Рой")
Видео: передача бойцам ВСУ мобильных банно-прачечных комплексов
Сухопутные войска ВСУ обеспечены МЛПК на 17%. Так, команда БФ "Рой" совместно с Командованием Сухопутных войск реализует проект, по обеспечению таких полевых бань.
"И пока тысячи защитников на передовой продолжают мыться влажными салфетками или из бутылки, наша обязанность им помочь. Итак, нет времени на отдых, превращаем следующие два морских контейнера от ВСУ в МЛПК", - говорится в сообщении БФ.
Программа по сбору на мобильные банно-прачечные комплексы для бойцов ВСУ (фото: Фонд помощи войску "Рой")
Так, до 20 апреля планируется собрать 920 тысяч гривен для того, чтобы укомплектовать два контейнера всем необходимым.
Всего же в этом году в планах изготовление и передача 20 банно-прачечных комплексов.
До 20 апреля идет сбор на закупку двух новых МЛПК (фото: Фонд помощи войску "Рой")
Стоимость укомплектования одного контейнера составляет 460 тысяч гривен.
Украинцев просят приобщиться к сбору на МЛПК для воинов ВСУ (фото: Фонд помощи войску "Рой")
В финансовом расчете все составляющие для одного комплекса выглядят так:
Присоединиться к проекту и задонатить на МБПК может сегодня каждый.
Реквизиты для финансовой помощи
BANK INFORMATION
Bank address: 1D Grushevskogo St., Киев, 01001, Украина
Beneficiary bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK"
SWIFT CODE: PBANUA2X
Кроме того, вы можете закупить любую часть, или укомплектовать полный банный комплекс персонально или от имени вашей организации, которая будет носить ваше название.
Больше деталей можно найти на страницах "Роя" в социальных сетях здесь
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал украинцев помогать армии, так как не время отдаляться от войны.