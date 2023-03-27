Не час віддалятися від війни: Зеленський закликав українців допомагати армії
Це неправильно, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Президент України зазначив, що зараз, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох.
"Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу", - сказав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів спеціальну військову нараду з особливим колом учасників, на якій обговорили питання оборони країни.
Нагадаємо, в офісі президента відреагували на заяву Росії про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
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