Ось від чого ви точно гладшаєте! Тренер назвав неочевидні причини

Міф про часті прийоми їжі

Напевно, ви чули пораду "їсти потроху, але часто", щоб схуднути. Ця рекомендація передбачає поділ денного раціону на дрібні порції, що вживаються через кожні 2-3 години. Такий підхід часто включає сніданок, перекус, обід, ще один перекус, вечерю та, можливо, пізній перекус перед сном.

Звідки взялася ця порада?

Джерелом цієї поради є професійний спорт, зокрема бодібілдинг. Однак, лише незначний відсоток людей, які прагнуть схуднути, є професійними спортсменами.

У бодібілдингу головна мета - набір м'язової маси, що вимагає значного споживання калорій. Спортсмени з вагою 90-100+ кг потребують 3500-4000 і більше калорій на день. Щоб вмістити таку кількість їжі, не розтягуючи шлунок, вони ділять раціон на 5-6 і більше прийомів.

Чому дробне харчування не працює для звичайних людей?

За словами Юрія, на відміну від спортсменів, більшість людей, які прагнуть схуднути, ведуть малорухливий спосіб життя. Їхня активність обмежується електросамокатами, автомобілями, ліфтами та офісною роботою. Тренування 2-3 рази на тиждень не компенсують низьку активність протягом дня.

Люди, які часто перекушують, часто їдять не через голод, а через звичку або пораду. Це призводить до порушення роботи гормону лептину, який відповідає за відчуття ситості.

При частому харчуванні рівень лептину в крові постійно підвищений, що призводить до лептинорезистентності. Клітини організму перестають реагувати на лептин, що викликає постійне відчуття голоду та переїдання.

Інсулінорезистентність

Часті перекуси, особливо вуглеводні, призводять до інсулінорезистентності, що ще більше ускладнює процес схуднення.

Неправильний вибір продуктів

Якщо до частого харчування додати нездорові продукти, такі як швидкі сніданки, борошняні вироби та солодощі, то набір ваги неминучий.

Психологічний аспект

Багато людей, які прагнуть схуднути, обирають найпростіший шлях – "їсти менше, але частіше". Вони не готові змінювати свої харчові звички та вести активний спосіб життя. Це призводить до зривів та розчарувань.

Що робити?

Відмовитися від дробного харчування

Перейдіть на 2-3 разове харчування, щоб відновити чутливість до лептину та інсуліну.

Збалансоване харчування

Включіть до раціону білки, жири та складні вуглеводи.

Фізична активність

Регулярні тренування допоможуть спалювати калорії та покращити обмін речовин.

Контроль порцій

Навчіться розпізнавати сигнали голоду та ситості.

Здоровий сон

Недостатній сон може порушити гормональний баланс та сприяти набору ваги.

Звернення до фахівця

Якщо ви не можете самостійно впоратися з проблемою, зверніться до дієтолога або ендокринолога.

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