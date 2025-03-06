Внесіть цю просту зміну у ваш сніданок і схуднете на 2 кілограми за місяць

Як схуднути та що їсти на сніданок? Лікар, який займається зниженням ваги, рекомендує одну просту зміну під час сніданку, щоб допомогти вам скинути кілька кілограмів.

Що саме треба зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Яка зміна під час сніданку потрібна для схуднення?

Професор Франклін Джозеф, провідний фахівець із контролю ваги в клініці схуднення доктора Франка, радить своїм пацієнтам вносити невеликі стійкі зміни у свій раціон, а не вдаватися до екстремального скорочення калорій.

Однією з його головних рекомендацій є заміна вівсяних пластівців швидкого приготування на вівсяні висівки, які є зовнішнім шаром зерна вівса.

"Вівсяні висівки є одними з найбільш недооцінених продуктів для сніданку", - сказав він.

Більшість людей вважають, що весь овес однаковий, але вівсяні висівки мають значно більший вміст білка та клітковини, що робить їх набагато кращими для схуднення.

Вівсяні висівки містять приблизно на 50% більше білка і майже вдвічі більше клітковини порівняно зі звичайною вівсянкою швидкого приготування. Це означає, що ви довше відчуваєте ситість, зменшуючи напади голоду в середині ранку, які часто призводять до нездорових перекусів.

Вівсяні висівки пов’язані з багатьма перевагами для здоров’я, такими як покращений контроль рівня цукру в крові, здорова робота кишечника та зниження кров’яного тиску та холестерину.

"Коли мої пацієнти переходять на вівсяні висівки на сніданок, вони часто виявляють, що природно споживають менше калорій протягом дня. Це тому, що білок і клітковина уповільнюють травлення, стабілізують рівень цукру в крові та запобігають тязі, яка руйнує план схуднення", - сказав експерт.

Сніданок з високим вмістом білка та клітковини допомагає людям довше відчувати себе ситими, що призводить до зниження споживання калорій протягом дня.

За словами професора, така зміна у сніданку може допомогти втратити 2 кілограми ваги за місяць.

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