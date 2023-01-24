Ось ця звичка пити воду, може нашкодити здоров'ю: нутриціолог застерегла від помилок
Без достатньої кількості води наш організм починає погано функціонувати, волосся стає тьмяним, а шкіра - сухою. Порушений водний баланс не так легко відновити, а щоденна звичка зловживання мінеральною водою може бути шкідливою для здоров'я
Про те, як правильно відновити водний дефіцит в організмі та яких помилок не варто допускати, розповіла нутриціолог Богдана Тарасюк на своїй сторінці в Instagram.
Навіщо нашому організму вода
Вода в нашому організму важлива у процесах очищення та детоксикації, також вона потрібна і для всіх обмінних процесів наших клітин.
В нашому організмі існує два види рідини:
- внутрішньоклітинна
- позаклітинна
Позаклітинна рідина - вода з "продуктами", які клітина переробила. Саме цю рідину ми розбавляємо ранішнім прийомом води для виведення токсинів.
Внутрішньоклітинна рідина містить інші важливі елементи, необхідні для функціонування організму. І саме її дефіцит є "зневодненням".
Як зрозуміти, що є дефіцит внутрішньоклітинної рідини
Брак внутрішньоклітинної рідини можна запідозрити за рядом ознак. Зокрема, коли є відчуття стягнутості шкіри після вмивання/душу і якщо крем дуже швидко вибирається.
Також слід звернути на наявність цих ознак:
- Сухі дерматити
- Сухість в роті, густа слина - це рання ознака внутрішньоклітинного зневоднення
- Сухі губи
- Утворення тріщин на п'ятках, долонях
- Лущення та тріщини на ліктях, передня поверхня гомілок, як "пустеля"
- Сухість під час статевої близькості, і чим виразніше зневоднення, тим раніше ця сухість виникає і спричиняє біль
- Сухе та тьмяне волосся
- Відсутність блиску в очах
Як відновити водний баланс
Найшвидше поповнити внутрішньоклітинний дефіцит рідини можна за допомогою мінеральної води. Завдяки її складу вона притягується в потрібні місця.
"Мінеральна вода не повинна бути лікувальна, в жодному разі, бо можна "налікувати" собі купу проблем зі здоров’ям, якщо є звичка зловживати. Обирайте столову, читайте на етикетці. Вивчайте склад та дози. Пити потрібно відразу, як відчуваєте спрагу або від 0,5 до 1 літру на добу. Не більше", - пояснює Богдана Тарасюк.
Через звичку зловживання мінеральною водою можна отримати серцево-судинні ускладнення, урологічні та неврологічні захворювання, каміння. Це доводить ряд клінічних досліджень.
Основні правила пиття мінералки:
- Розділіть об'єм води на рівні частини і пийте за 15 хвилин до споживання їжі
- Вода повинна бути без газів, інакше вона не зайде в клітину. Вода з газами, навпаки, підвищить тиск і буде витягувати воду з клітини. Може ви помічали, як після газованої води "хочеться" пити ще і ще?
- Просто відкрийте кришку і залиште пляшку з водою на декілька годин.
Коли можна пити газовану воду:
- коли з'явилась слабкість
- під час спеки, коли ви хочете зменшити потовиділення
- якщо хочете навпаки збільшити потовиділення - пийте негазовану воду
- якщо "впав тиск"
Також відновити водний режим можуть наступні джерела:
- Структурована вода. Це більш-менш стійка формула води, яка на 100 % зайде в клітину.
- Зелений чай третьої заварки.
- Джерельна вода. Але має бути проведене дослідження щодо її складу. Таку воду не можна набирати ранньою весною, коли сходить талий сніг/лід (вони змиваються разом із брудом).
Раніше ми розповідали про те, яка звичка пити воду прискорює старіння.
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