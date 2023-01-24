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Ось ця звичка пити воду, може нашкодити здоров'ю: нутриціолог застерегла від помилок

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Вівторок 24 січня 2023 17:27
Ось ця звичка пити воду, може нашкодити здоров'ю: нутриціолог застерегла від помилок Яка звичка пити воду, може нашкодити здоров'ю (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Без достатньої кількості води наш організм починає погано функціонувати, волосся стає тьмяним, а шкіра - сухою. Порушений водний баланс не так легко відновити, а щоденна звичка зловживання мінеральною водою може бути шкідливою для здоров'я

Про те, як правильно відновити водний дефіцит в організмі та яких помилок не варто допускати, розповіла нутриціолог Богдана Тарасюк на своїй сторінці в Instagram.

Навіщо нашому організму вода

Вода в нашому організму важлива у процесах очищення та детоксикації, також вона потрібна і для всіх обмінних процесів наших клітин.

В нашому організмі існує два види рідини:

  • внутрішньоклітинна
  • позаклітинна

Позаклітинна рідина - вода з "продуктами", які клітина переробила. Саме цю рідину ми розбавляємо ранішнім прийомом води для виведення токсинів.

Внутрішньоклітинна рідина містить інші важливі елементи, необхідні для функціонування організму. І саме її дефіцит є "зневодненням".

Як зрозуміти, що є дефіцит внутрішньоклітинної рідини

Брак внутрішньоклітинної рідини можна запідозрити за рядом ознак. Зокрема, коли є відчуття стягнутості шкіри після вмивання/душу і якщо крем дуже швидко вибирається.

Також слід звернути на наявність цих ознак:

  • Сухі дерматити
  • Сухість в роті, густа слина - це рання ознака внутрішньоклітинного зневоднення
  • Сухі губи
  • Утворення тріщин на п'ятках, долонях
  • Лущення та тріщини на ліктях, передня поверхня гомілок, як "пустеля"
  • Сухість під час статевої близькості, і чим виразніше зневоднення, тим раніше ця сухість виникає і спричиняє біль
  • Сухе та тьмяне волосся
  • Відсутність блиску в очах

Як відновити водний баланс

Найшвидше поповнити внутрішньоклітинний дефіцит рідини можна за допомогою мінеральної води. Завдяки її складу вона притягується в потрібні місця.

"Мінеральна вода не повинна бути лікувальна, в жодному разі, бо можна "налікувати" собі купу проблем зі здоров’ям, якщо є звичка зловживати. Обирайте столову, читайте на етикетці. Вивчайте склад та дози. Пити потрібно відразу, як відчуваєте спрагу або від 0,5 до 1 літру на добу. Не більше", - пояснює Богдана Тарасюк.

Через звичку зловживання мінеральною водою можна отримати серцево-судинні ускладнення, урологічні та неврологічні захворювання, каміння. Це доводить ряд клінічних досліджень.

Основні правила пиття мінералки:

  • Розділіть об'єм води на рівні частини і пийте за 15 хвилин до споживання їжі
  • Вода повинна бути без газів, інакше вона не зайде в клітину. Вода з газами, навпаки, підвищить тиск і буде витягувати воду з клітини. Може ви помічали, як після газованої води "хочеться" пити ще і ще?
  • Просто відкрийте кришку і залиште пляшку з водою на декілька годин.

Коли можна пити газовану воду:

  • коли з'явилась слабкість
  • під час спеки, коли ви хочете зменшити потовиділення
  • якщо хочете навпаки збільшити потовиділення - пийте негазовану воду
  • якщо "впав тиск"

Також відновити водний режим можуть наступні джерела:

  • Структурована вода. Це більш-менш стійка формула води, яка на 100 % зайде в клітину.
  • Зелений чай третьої заварки.
  • Джерельна вода. Але має бути проведене дослідження щодо її складу. Таку воду не можна набирати ранньою весною, коли сходить талий сніг/лід (вони змиваються разом із брудом).

Раніше ми розповідали про те, яка звичка пити воду прискорює старіння.

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