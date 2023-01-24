ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот эта привычка пить воду, может навредить здоровью: нутрициолог предостерегла от ошибок

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 17:27
Вот эта привычка пить воду, может навредить здоровью: нутрициолог предостерегла от ошибок Какая привычка пить воду может навредить здоровью (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Без достаточного количества воды наш организм начинает плохо функционировать, волосы становится тусклыми, а кожа - сухой. Нарушенный водный баланс не так легко восстановить, а ежедневная привычка злоупотребления минеральной водой может оказаться вредной для здоровья.

О том, как правильно восстановить водный дефицит в организме и какие ошибки не следует допускать, рассказала нутрициолог Богдана Тарасюк на своей странице в Instagram.

Зачем нашему организму вода

Вода в нашем организме важна в процессах очищения и детоксикации, также необходима она и для всех обменных процессов наших клеток.

В нашем организме существует два вида жидкости:

  • внутриклеточная
  • внеклеточная

Внеклеточная жидкость - вода с "продуктами", которые клетка переработала. Именно эту жидкость мы разбавляем утренним приемом воды для выведения токсинов.

Внутриклеточная жидкость содержит другие важные элементы, необходимые для функционирования организма. И именно ее дефицит является "обезвоживанием".

Как понять, что есть дефицит внутриклеточной жидкости

Нехватку внутриклеточной жидкости можно заподозрить по ряду признаков. В частности, когда есть ощущение стянутости кожи после умывания/душа и если крем очень быстро выбирается.

Также следует обратить внимание на наличие этих признаков:

  • Сухие дерматиты
  • Сухость во рту, густая слюна - это ранний признак внутриклеточного обезвоживания
  • Сухие губы
  • Образование трещин на пятках, ладонях
  • Лущение и трещины на локтях, передняя поверхность голеней, как "пустыня"
  • Сухость во время половой близости, и чем более отчетливо обезвоживание, тем раньше эта сухость возникает и вызывает боль
  • Сухие и тусклые волосы
  • Отсутствие блеска в глазах

Как восстановить водный баланс

Быстрее всего восполнить внутриклеточный дефицит жидкости можно с помощью минеральной воды. Благодаря ее составу она притягивается в нужные места.

"Минеральная вода не должна быть лечебной, ни в коем случае, потому что можно "налечить" себе кучу проблем со здоровьем, если есть привычка злоупотреблять. Выбирайте столовую, читайте на этикетке. Изучайте состав и дозы. Пить нужно сразу, как испытываете жажду или от 0,5 до 1 литра в сутки. Не больше", - объясняет Богдана Тарасюк.

Из-за привычки злоупотребления минеральной водой можно получить сердечно-сосудистые осложнения, урологические и неврологические заболевания, камни. Это доказывает ряд клинических исследований.

Основные правила питья минералки:

  • Разделите объем воды на равные части и пейте за 15 минут до еды
  • Вода должна быть без газов, иначе она не войдет в клетку. Вода с газами, напротив, повысит давление и будет извлекать воду из клетки. Может вы замечали, как после газировки "хочется" пить еще и еще?
  • Просто откройте крышку и оставьте бутылку с водой на несколько часов.

Когда можно пить газировку:

  • когда появилась слабость
  • во время жары, когда вы хотите уменьшить потоотделение
  • если хотите наоборот увеличить потоотделение - пейте негазированную воду
  • если "упало давление"

Также восстановить водный режим могут следующие источники:

  • Структурированная вода. Это более или менее устойчивая формула воды, которая на 100% войдет в клетку.
  • Зеленый чай третьей заварки.
  • Родниковая вода. Но должно быть проведено исследование по ее составу. Такую воду нельзя набирать ранней весной, когда сходит талый снег/лед (они смываются вместе с грязью).

Раньше мы рассказывали о том, какая привычка пить воду ускоряет старение.

Читайте также о том, какие 8 мифов о высокой температуре мешают нам правильно лечиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы нутрициолога