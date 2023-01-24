Вот эта привычка пить воду, может навредить здоровью: нутрициолог предостерегла от ошибок
Без достаточного количества воды наш организм начинает плохо функционировать, волосы становится тусклыми, а кожа - сухой. Нарушенный водный баланс не так легко восстановить, а ежедневная привычка злоупотребления минеральной водой может оказаться вредной для здоровья.
О том, как правильно восстановить водный дефицит в организме и какие ошибки не следует допускать, рассказала нутрициолог Богдана Тарасюк на своей странице в Instagram.
Зачем нашему организму вода
Вода в нашем организме важна в процессах очищения и детоксикации, также необходима она и для всех обменных процессов наших клеток.
В нашем организме существует два вида жидкости:
- внутриклеточная
- внеклеточная
Внеклеточная жидкость - вода с "продуктами", которые клетка переработала. Именно эту жидкость мы разбавляем утренним приемом воды для выведения токсинов.
Внутриклеточная жидкость содержит другие важные элементы, необходимые для функционирования организма. И именно ее дефицит является "обезвоживанием".
Как понять, что есть дефицит внутриклеточной жидкости
Нехватку внутриклеточной жидкости можно заподозрить по ряду признаков. В частности, когда есть ощущение стянутости кожи после умывания/душа и если крем очень быстро выбирается.
Также следует обратить внимание на наличие этих признаков:
- Сухие дерматиты
- Сухость во рту, густая слюна - это ранний признак внутриклеточного обезвоживания
- Сухие губы
- Образование трещин на пятках, ладонях
- Лущение и трещины на локтях, передняя поверхность голеней, как "пустыня"
- Сухость во время половой близости, и чем более отчетливо обезвоживание, тем раньше эта сухость возникает и вызывает боль
- Сухие и тусклые волосы
- Отсутствие блеска в глазах
Как восстановить водный баланс
Быстрее всего восполнить внутриклеточный дефицит жидкости можно с помощью минеральной воды. Благодаря ее составу она притягивается в нужные места.
"Минеральная вода не должна быть лечебной, ни в коем случае, потому что можно "налечить" себе кучу проблем со здоровьем, если есть привычка злоупотреблять. Выбирайте столовую, читайте на этикетке. Изучайте состав и дозы. Пить нужно сразу, как испытываете жажду или от 0,5 до 1 литра в сутки. Не больше", - объясняет Богдана Тарасюк.
Из-за привычки злоупотребления минеральной водой можно получить сердечно-сосудистые осложнения, урологические и неврологические заболевания, камни. Это доказывает ряд клинических исследований.
Основные правила питья минералки:
- Разделите объем воды на равные части и пейте за 15 минут до еды
- Вода должна быть без газов, иначе она не войдет в клетку. Вода с газами, напротив, повысит давление и будет извлекать воду из клетки. Может вы замечали, как после газировки "хочется" пить еще и еще?
- Просто откройте крышку и оставьте бутылку с водой на несколько часов.
Когда можно пить газировку:
- когда появилась слабость
- во время жары, когда вы хотите уменьшить потоотделение
- если хотите наоборот увеличить потоотделение - пейте негазированную воду
- если "упало давление"
Также восстановить водный режим могут следующие источники:
- Структурированная вода. Это более или менее устойчивая формула воды, которая на 100% войдет в клетку.
- Зеленый чай третьей заварки.
- Родниковая вода. Но должно быть проведено исследование по ее составу. Такую воду нельзя набирать ранней весной, когда сходит талый снег/лед (они смываются вместе с грязью).
Раньше мы рассказывали о том, какая привычка пить воду ускоряет старение.
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