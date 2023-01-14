Цими хворобами можна заразитись від котів! Лікарка попередила про небезпеку

Якими хворобами може заразити кіт

"Науково доведено, що коти сприяють зниженню артеріального тиску та покращують стан пацієнтів з депресією. Але ці тварини мають свої особливості, про які людина має знати. Наприклад, від котів можна інфікуватися", - розповідає експертка.

Хвороба може передатися від кота через інфіковану слину при наявності укушених ран і подряпин. Також через повітря, яке видихає тварина, або через укуси кліщів та бліх, які коти можуть приносити з вулиці. Іноді зараження відбувається через потрапляння яєць гельмінтів на поверхні, до яких торкається людина.

Які хвороби найчастіше передаються людині і як розпізнати захворювання вчасно:

Феліноз (хвороба котячих подряпин) - через декілька днів навколо подряпини можуть з’явитися почервоніння, папули чи пухирці. Типова ознака - збільшення найближче розташованих лімфатичних вузлів. Зрідка може бути ураження внутрішніх органів.

Токсокароз - викликається проковтуванням яєць збудника та розвитком гранульом в очах та рідше у внутрішніх органах. Може супроводжуватися погіршенням зору.

Токсоплазмоз - виникає після проковтування цист паразита із недосмаженого м‘яса деяких тварин та котячих фекалій, може передаватися через плаценту. Перебігає в більшості випадків безсимптомно, можуть збільшитися лімфатичні вузли. В осіб зі зниженим імунітетом (в тому числі при наявності хронічних інфекцій) може спостерігатись лихоманка.

"Тому любіть своїх котів, але слідкуйте за своїм імунітетом. Вчасно фіксуйте найменші зміни та обстежуйтесь на інфекції, які можуть пригнічувати імунітеті", - радить Лішневська.