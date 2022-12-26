Чому котам до смаку ялинковий дощик: що робити, якщо ви не встигли дістати його з пащі
Кожен власник кота стикався із проблемою під час новорічних свят. Коти дуже люблять ялинкові дощик й не проти ними поласувати, коли ніхто цього не бачить.
Чому коти люблять жувати дощик і як швидко допомогти пухнастому улюбленцю – читайте у матеріалі нижче.
Чому коти жують ялинкові дощики
У першу чергу, любов до ялинкових прикрас, що шарудить, пов'язана з бажанням повеселитися. Коти люблять шнурочки, папір, все, що шарудить. А за природою вони хижаки, у яких в крові є бажання пополювати.
Свою майстерність вони відточують на різних предметах, я ялинкові дощики – це завжди щось нове. Тим більше, що стрічка дощику начебто спеціально створена для котів. Він блищить, переливається і шарудить.
Другу причину вказують ветеринари. Вони стверджують, що бажання пожувати щось із целофану вказує на нестачу вітамінів в організмі вашого пухнастика. І це вже серйозна проблема, оскільки брак потрібних мінералів походить від раціону кота.
Як відібрати у кота дощик
Якщо ви бачите, що кіт почав жувати дощик, постарайтеся обережно забрати іграшку. Потрібно це робити дуже акуратно і без різких рухів, щоби не пошкодити мішурою коту ротову порожнину.
Спершу кота треба зафіксувати й можна покликати когось на допомогу. Поки один триматиме тварину, другий витягне з її пащі гірлянду. Голову кота треба тримати так, щоб він не смикався і не мотав нею з боку на бік.
Потім відкрийте пащу коту та обережно витягуйте дощик. Якщо гірлянда вже потрапила в стравохід, то не можна тягнути - ви можете пошкодити слизову оболонку.
А якщо кіт проковтнув дощ?
Якщо ви точно знаєте, що кіт не тільки жував гірлянду, а й встиг шматок проковтнути, доведеться вживати екстрених заходів.
Зробіть концентрований розчин солі та залийте йому в ротову порожнину. Це викликає блювотний рефлекс і разом з їжею вийде мішура. Розчин слід заливати за допомогою ложки або шприца.
Якщо ви боїтеся нашкодити своєму вихованцю і не ризикуєте проводити маніпуляції самостійно – зверніться до ветеринара.
Буває й так, що господар дізнається про проковтнутий дощик пізно, коли блювотний рефлекс уже не допоможе.
Є кілька народних способів, як допомогти котові, але краще звернутися до професіонала - коту потрібно пом'якшити стінки кишківника, щоб дощик безболісно вийшов з калом.
Перші ознаки того, що дощ закупорив коту шлунок:
- Кіт відмовляється від води та їжі
- Намагається поїсти і його починає рвати
- Живіт здувся і тварина слабка
Якщо є хоч одна з цих ознак – негайно зверніться до ветеринара.
До речі, раніше ми писали про те, як уберегти новорічну ялинку від лап та зубів кота.
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