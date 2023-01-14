Этими болезнями можно заразиться от кошек! Врач предупредила об опасности

Коты являются милым утешением для своих владельцев, но при этом они представляют определенную угрозу их здоровью. Ведь некоторые инфекционные болезни домашнего питомца могут передаваться людям.
О том, какими инфекционными болезнями могут заразить человека кошки, рассказала врач-инфекционист Анастасия Лишневская в своем Instagram.
"Научно доказано, что коты способствуют снижению артериального давления и улучшают состояние пациентов с депрессией. Но эти животные имеют свои особенности, о которых человек должен знать. К примеру, от кошек можно инфицироваться", - рассказывает эксперт.
Болезнь может передаться от кота через инфицированную слюну при наличии укушенных ран и царапин. Также через воздух или через укусы клещей и блох, которые коты могут приносить с улицы. Иногда заражение происходит из-за попадания яиц гельминтов на поверхности, к которым прикасается человек.
Какие болезни чаще всего передаются человеку и как распознать заболевание вовремя:
"Поэтому любите своих кошек, но следите за своим иммунитетом. Вовремя фиксируйте малейшие изменения и обследуйтесь на инфекции, которые могут подавлять иммунитет", - советует Лишневская.
Ранее мы сообщали о том, что врач развенчала основной миф о котах и беременности.
Читайте также о том, почему котам по вкусу елочный дождик.