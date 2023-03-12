Ось на цих ресурсах можна знайти своїх предків навіть з ХVIII cтоліття: список сайтів
Багато людей у всьому світу прагнуть дізнатись більше про предків, аби краще пізнати свій родовід. Часто такі пошуки доволі складні, оскільки не так багато є інформації у відкритих джерелах про родичів із минулого.
Втім завдяки онлайн-ресурсам відтепер можна віднайти своїх предків навіть із ХVIII століття і не тільки із територій України, але й за кордоном.
Сайтами, які допоможуть знайти своїх предків, поділились на сторінці Postbellum Ukraine в Instagram.
Family search
Платформа Family search із великою колекцією архівних і бібліотечних матеріалів з усього світу. На сайті є безкоштовний доступ до тисячі документів та архівних даних більше ніж зі 100 країн. А також доступ до навчальних курсів по генеалогії.
Archiwa państwowe
Головний архів давніх актів Archiwa państwowe у Варшаві має колекцію метричних книг з українських земель з 1728 року по 1951 рік. Переважно це книги з Львівської, Перемишльської, Луцької та Станіславської територій. Пошук відбувається за конфесією та дієцезією через географічний покажчик.
Імена самостійної України
База Імена самостійної України містить інформацію про осіб, які служили в війську (у військах Центральної Ради, Армії Української Держави, військах Директорії, армії УНР та ГА). База даних наповнювалась з різних джерел з 2008 року.
Список жертв Голодомору
У 2008 році Музей Голодомору видав "Національну книгу пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні". Там внесено 882 510 імен. У 2011 році з'явилась "Народна книга пам'яті жертв Голодомору", що оновлюється на основі карток обліку жертв (там 4 180 імен).
База жителів України
Українські генеалоги оцифровують архівні документи, у загальному доступі вже є багата база жителів України. В ній є дані про уже понад три мільйони людей, народжених на території України між 1650 та 1920 рр.
Бабин Яр
У базі Бабин Яр міститься понад 70 000 записів із книги пам'яті, архівних документів, списків та свідчень. Оновлена база містить 28 тисяч імен жертв і досі список імен поповнюється.
Список жертв політичних репресій
Інформацію про репресованих родичів можна знайти у списках жертв політичних репресій радянської доби в Україні. На сайті у розділі "Реабілітовані історією" є цілі збірники сформовані по областях, що значно спрощує пошук.
Раніше ми ділились весільними фото українців 100-річної давнини.
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