Не робіть ці помилки, інакше полуниця виросте дрібною та несмачною

Вирощувати полуницю необхідно правильно, адже тільки тоді вона дасть великий урожай. Великі та соковиті ягоди - клопітка робота, яка потребує часу та зусиль.

Який помилок варто уникати під час вирощування - читайте на Styler нижче .

Неправильна посадка

Полуницю не можна садити щільно один до одного, інакше кожному кущу не вистачить поживних речовин і місця для розмноження. В результаті ви не отримаєте великих і солодких ягід.

Недостатній або зайвий полив

Ягодам потрібна достатня кількість вологи. Однак, зайва вода часто спричиняє гниль та хвороби. Тому необхідно дотримуватись оптимального поливу насадження.

Підживлення

Недостатня або надмірна доза добрива може негативно вплинути на ріст ягоди або листя. Тому варто дотримуватись інструкцій.

Боротьба зі шкідниками

Суничний довгоносик вважається найбільш небезпечним для полуниці. Він відкладає личинки в бутонах і забирає потрібні рослині поживні речовини.

Загалом, його появи можна уникнути, якщо не порушувати сівозміну. Також варто вчасно обробляти полуницю засобами від шкідників.

Підгортання

Через деякий час після посадки земля навколо кущика осідає та її треба розпушити. Можна підгортати тирсою або подрібненою корою.

Опалі ягоди

Необхідно своєчасно збирати урожай, інакше ягоди опадуть вниз на грядки, з них з'являться паростки, які будуть засмічувати ґрунт.