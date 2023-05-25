Ось ці 5 факторів не дозволяють вам побудувати щасливі стосунки

По деяких стосунках одразу видно, що вони приречені на невдачу, але партнери продовжують їх рятувати. Побудувати міцний зв'язок у парі насправді дуже важко, але слід пам'ятати, що іноді ви просто формуєте стосунки не з тією людиною. Саме тому усі спроби зводяться нанівець.
Про це розповіла психолог Олександра Каштан на своїй сторінці в Instagram.
"Навесні все квітне та випромінює надію на найкраще, тому тема стосунків для багатьох є дуже актуальною. Без довгих передмов представляю 5 причин, які є перепонами на дорозі до якісних стосунків", - пише експерт.
Олександра називає основні фактори, які заважають побудувати міцний та довготривалий романтичний зв'язок.
Сфокусуйтесь на вчинках людини. Звертайте увагу, наскільки вона віддана близьким, чи чесна вона з вами та оточуючими, чи виконує свої обіцянки.
Почніть ходити в нові місця, знайдіть нове захоплення або запишіться на курси, можливо ви познайомитесь із людьми, про яких навіть думки не мали.
Якщо ви відчуваєте халепу, значить інтуїція нагадує вам, що щось справді не так. Будьте чесні із собою. Ви заощадите час і збережете від душевних травм.
Людина може змінитися, але тільки, якщо сама захоче. Подумайте, чи готові прийняти партнера з вадами, які дратують. Якщо ж ні - то краще розійтися.
Набір позитивних якостей не є гарантією щасливих відносин. Будьте відкриті до нового. Можливо найкраще вам підійде людина, яку ви навіть не уявляли.
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