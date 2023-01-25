Ось цей швидкий спосіб допоможе перевірить якість сметани: покрокова інструкція

Як вибрати якісну сметану

"Експерти радять звертати увагу на її густину. Якщо ложка у ній стоїть - значить можна купувати. Але насправді цей спосіб ненадійний, бо її густина дуже залежить від температури. А ще - на виробництві до неї можуть дати загущувач - модифікований крохмаль, який легко розчиняється і може згустити будь-що. Навіть сметану, у якій частину вершків замінили на пальмову олію", - пояснює експерт.

За словами Репіча, виявити такий загущувач дуже просто. Потрібно додати кілька краплинок йоду до сметани. Якщо у її складі є крохмаль, то він вступить у реакцію із йодом і забарвить сметану в сірий колір.

Це свідчитиме про неякісний продукт, адже сметана без загущувача при додаванні йоду має набути світло-коричневого кольору.

"Також не забувайте читати склад продукту. Адже якісна сметана має містити лише два інгредієнти - це вершки і закваска", - додає Репіч.

Також користувачі соцмережі під постом хіміка почали ділитися своїми способами перевірки сметани на якість.

"Такий метод перевірки я знаю. А ще можна ложку сметани розмішати в склянці гарячої води. Якщо вона розчиняється, то є дійсна якісна сметана. Бо погана перетворюється на шматки хтозна-чого, які спливають на поверхню", - коментує одна із підписниць Репіча.