Ось що завжди повинно бути в будинку: допоможе позбутися багатьох проблем

Як використати активоване вугілля

Очистить холодильник

У миску покладіть кілька таблеток активованого вугілля, а потім помістіть ємність у холодильник. Не забудьте заздалегідь почистити його і видалити продукти, які можуть викликати неприємний запах. Через кілька годин запахи зникнуть.

Позбудеться неприємних запахів

Щоб позбутися неприємного запаху в шафі або в кімнаті загалом, варто розчинити таблетки у воді та додати трохи ефірної олії.

Захист від цвілі

Як правило, цвіль утворюється у вологих місцях, таких як ванна кімната чи кухня. Якщо в ці місця покласти таблетки активованого вугілля, то зайва волога з повітря вбереться. Також варто регулярно їх міняти.

Пілінг

Спочатку потрібно подрібнити 3 таблетки активованого вугілля та додати столову ложку мигдалевої олії та цукру. Змішайте інгредієнти, а потім нанесіть отриманий розчин на обличчя круговими рухами.

Через 10 хвилин змийте теплою водою. Цей скраб глибоко очищає та живить шкіру.

Маска для обличчя

Необхідно подрібнити 3 таблетки активованого вугілля і змішати порошок з двома столовими ложками меду і половиною склянки ромашкового чаю. Нанесіть на шкіру за допомогою пензлика. Залиште на десять хвилин, а потім змийте теплою водою. В результаті шкіра стане більш сяючою.