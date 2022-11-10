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Вот что всегда должно быть в доме: поможет избавиться от многих проблем

Как избавиться от плесени в доме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы устранить много неприятных проблем в доме, поможет активированный уголь. Мало кто знает, но с помощью него можно убрать неприятный запах в доме и даже очистить холодильник.

Об этом пишет SantePlus.

Как использовать активированный уголь

Очистить холодильник

В миску положите несколько таблеток активированного угля, затем поместите емкость в холодильник. Не забудьте предварительно почистить его и удалить продукты, которые могут вызвать неприятный запах. Через несколько часов запахи исчезнут.

Избавится от неприятных запахов

Чтобы избавиться от неприятного запаха в шкафу или в комнате в целом, следует растворить таблетки в воде и добавить немного эфирного масла.

Защита от плесени

Как правило, плесень образуется во влажных местах, таких как ванная или кухня. Если в эти места положить таблетки активированного угля, то лишняя влага из воздуха впитается. Также следует регулярно их менять.

Пилинг

Сначала нужно измельчить 3 таблетки активированного угля и добавить столовую ложку миндального масла и сахара. Смешайте ингредиенты, затем нанесите полученный раствор на лицо круговыми движениями.

Через 10 минут смойте теплой водой. Этот скраб глубоко очищает и питает кожу.

Маска для лица

Необходимо измельчить 3 таблетки активированного угля и смешать порошок с двумя столовыми ложками меда и половиной стакана ромашкового чая. Нанесите на кожу с помощью кисточки. Оставьте на десять минут, а затем смойте теплой водой. В результате кожа станет более сияющей.

Раньше мы называли предметы, которые в доме самые грязные и их нужно регулярно очищать.

Также мы называли самое опасное место в доме, где чаще всего можно травмироваться.

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