Ось що впливає на вагу дитини у майбутньому: і це не генетика

Вага дитини, від народження і до дорослого віку, формується під впливом двох основних факторів - генетики та середовища.

Як виростити дитину без зайвої ваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook в ідомого тренера Віктора Мандзяка.

Що впливає на вагу дитини

За словами експерта, якщо генетичні схильності ми змінити не в силах, то середовище, особливо в ранньому віці, повністю залежить від батьків. Саме від вибору їжі, рівня фізичної активності та загальних харчових звичок у родині залежить, чи буде дитина надавати перевагу здоровому способу життя чи шкідливим звичкам.

Дослідження показують, що маса тіла людини значною мірою визначається станом здоров'я матері під час вагітності, її харчуванням у цей період та тривалістю грудного вигодовування. Це підкреслює критичну роль батьків у формуванні майбутнього здоров'я своїх дітей.

Що варто знати майбутнім і молодим батькам

Перед зачаттям

Якщо у жінки є зайва вага (індекс маси тіла (ІМТ) вище 25), бажано схуднути до нормальних показників. Це допоможе створити оптимальні умови для здорового розвитку плода.

Під час вагітності

Важливо дотримуватися різноманітного та збалансованого харчування. Збільшення маси тіла під час вагітності має відбуватися в межах встановлених норм, які індивідуально визначає акушер-гінеколог. Худнути під час вагітності категорично заборонено, оскільки це може негативно вплинути на розвиток дитини.

Грудне вигодовування

За можливості, годуйте дитину грудьми щонайменше 6 місяців. Грудне молоко забезпечує немовлят всіма необхідними поживними речовинами, а також сприяє формуванню здорових харчових звичок у майбутньому.

Зайва вага піддається корегуванню

На щастя, зайва вага піддається корекції, незалежно від генетики та впливу раннього середовища. Якщо у вас є зайві кілограми, не варто звинувачувати минуле чи батьків. Вони робили все, що знали. Важливо зосередитися на майбутньому та пам'ятати, що ви самі є архітектором свого здоров'я.

Оберіть кросівки замість дивана, свіжі овочі замість фастфуду. Кожен крок до здорового способу життя - це інвестиція у ваше благополуччя та приклад для ваших дітей. Здорові звички, виховання та усвідомлене ставлення до харчування можуть змінити все.