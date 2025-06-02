Вчені назвали продукти, які можуть змусити вас помолодшати

Вчені назвали дивовижні продукти, які можуть буквально "перемотати" ваш біологічний вік назад. Дізнайтеся, що їсти, щоб помолодшати на роки і значно покращити якість життя.

Про всі деталі харчування, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що таке епігенетичний годинник і чому він важливий?

Ми всі знаємо свій хронологічний вік - скільки років минуло з дня нашого народження. Але існує інший, набагато важливіший показник - біологічний, або епігенетичний вік. Це не просто цифра, а відображення функціональних і структурних змін у клітинах вашого організму.

Епігенетичний годинник - це математичний алгоритм, що аналізує хімічні мітки на нашій ДНК (метилювання ДНК). Він може точно показати, чи старієте ви швидше, чи повільніше, ніж ваші однолітки, і навіть прогнозувати тривалість життя та ризик вікових захворювань.

Науковці Університету Вашингтону та інших університетів США поставили амбітну мету: з'ясувати, чи можуть продукти харчування впливати на цей "годинник старіння". Для дослідження вони використали інструмент під назвою "епігенетичний годинник Горвата", який аналізує 353 маркери в геномі людини для максимально точного визначення біологічного віку.

Секретна зброя проти старіння

У дослідженні взяли участь здорові чоловіки віком від 50 до 72 років. Протягом восьми тижнів вони дотримувалися спеціальної дієти: рослинної, багатої на поживні речовини. Крім того, учасники отримували рекомендації щодо фізичних вправ, здорового сну та управління стресом.

І ось що виявили дослідники: у тих учасників, які вживали велику кількість так званих "метил-адаптогенів", спостерігалося значне зменшення епігенетичного віку. Найдивовижніше, що ці переваги залишалися суттєвими навіть після врахування початкового епігенетичного віку та змін у вазі учасників. Це свідчить про безпосередній вплив цих продуктів на маркери старіння.

До продуктів-чемпіонів, що містять "метил-адаптогени", належать:

Куркума

Розмарин

Часник

Ягоди (наприклад, чорниця, малина, полуниця)

(наприклад, чорниця, малина, полуниця) Зелений чай

Китайський чай улун

Як ці продукти "омолоджують" нас зсередини?

Природні сполуки, які містяться в "метил-адаптогенах", мають дивовижну здатність впливати на поведінку генів, зокрема на метилювання ДНК. Це означає, що вони можуть буквально "перемикати" гени, сприяючи здоровішому функціонуванню клітин і уповільнюючи процеси старіння на молекулярному рівні.

Попередні дослідження вже показали, що ці сполуки здатні підтримувати здорове старіння та допомагати знизити ризик серцевих захворювань і погіршення когнітивних функцій (проблем з пам'яттю, увагою).

Хоча це дослідження проводилося на відносно невеликій групі чоловіків середнього віку, воно чудово доповнює дані глобальних досліджень, які вже давно вказують на важливість рослинної дієти. Зокрема, відомо, що дієти, багаті на поліфеноли (які містяться в овочах, фруктах та чаях), такі як середземноморська та традиційна японська дієти, пов'язані з уповільненням старіння та значними перевагами для здоров'я.