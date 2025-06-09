Вот что влияет на вес ребенка в будущем: и это не генетика
Вес ребенка, от рождения и до взрослого возраста, формируется под влиянием двух основных факторов - генетики и среды.
Как вырастить ребенка без лишнего веса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook известного тренера Виктора Мандзяка.
Что влияет на вес ребенка
По словам эксперта, если генетические предрасположенности мы изменить не в силах, то среда, особенно в раннем возрасте, полностью зависит от родителей. Именно от выбора пищи, уровня физической активности и общих пищевых привычек в семье зависит, будет ли ребенок отдавать предпочтение здоровому образу жизни или вредным привычкам.
Исследования показывают, что масса тела человека в значительной степени определяется состоянием здоровья матери во время беременности, ее питанием в этот период и продолжительностью грудного вскармливания. Это подчеркивает критическую роль родителей в формировании будущего здоровья своих детей.
Что следует знать будущим и молодым родителям
Перед зачатием
Если у женщины есть лишний вес (индекс массы тела (ИМТ) выше 25), желательно похудеть до нормальных показателей. Это поможет создать оптимальные условия для здорового развития плода.
Во время беременности
Важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания. Увеличение массы тела во время беременности должно происходить в пределах установленных норм, которые индивидуально определяет акушер-гинеколог. Худеть во время беременности категорически запрещено, поскольку это может негативно повлиять на развитие ребенка.
Грудное вскармливание
По возможности, кормите ребенка грудью не менее 6 месяцев. Грудное молоко обеспечивает младенцев всеми необходимыми питательными веществами, а также способствует формированию здоровых пищевых привычек в будущем.
Лишний вес поддается корректировке
К счастью, лишний вес поддается коррекции, независимо от генетики и влияния ранней среды. Если у вас есть лишние килограммы, не стоит винить прошлое или родителей. Они делали все, что знали. Важно сосредоточиться на будущем и помнить, что вы сами являетесь архитектором своего здоровья.
Выберите кроссовки вместо дивана, свежие овощи вместо фастфуда. Каждый шаг к здоровому образу жизни - это инвестиция в ваше благополучие и пример для ваших детей. Здоровые привычки, воспитание и осознанное отношение к питанию могут изменить все.
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