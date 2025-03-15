Ось що не вміє робити Маколей Калкін: його дружина була шокована

Що не вміє робити Маколей Калкін

Виявляється, зірка "Один вдома" не знає, як прати речі. За словами Бренди, їй довелося навчати чоловіка.

"Я завжди кажу, що Мак - унікальна людина. Як найвідоміший дитячий актор у світі, він ріс у готелях. Він просто ніколи не стикався з тим, щоб самостійно прати одяг. І я була просто шокована" - поділилася Сонг.

Бренда допомагала мамі з пранням з 10 років, тому для неї було справжнім відкриттям, що чоловік не вміє цього робити.

"Я перу речі з дитинства, з 10 років. Це було смішно - вчити його, як правильно прати речі", - додала акторка.

Також з'ясувалося, що Калкін у свої 44 роки не вміє водити автомобіль.

"Він досі не вміє водити машину. Я вивела його покататися по нашому району. Це було жахливо. Я дивлюся на цього 44-річного чоловіка, який вперше сідає за кермо, і думаю: не варіант. Я маю найняти когось для цього", - розповіла Бренда.

Що відомо про непросте дитинство Калкіна

Не секрет, що дитинство актора пройшло повз нього. Слава прийшла до нього ще у десятирічному віці після виходу культового фільму "Один вдома". Переважну більшість часу він жив у готелях та на знімальних майданчиках. Непростими у хлопця були й стосунки з батьком, який усіма силами намагався заробити якомога більше грошей на своїй дитині.

Як менеджер Кіт Калкін провалився, адже постійно здійснював тиск на агенції, аби ті брали на роботу не лише Маколея, а й інших дітей сімейства. Зрештою кар'єра зірки "Один дома" пішла на спад. Підліткові роки він провів у стресі, мав бунтівний характер, вживав наркотики та алкоголь.

У такому вирі подій не було місця звичним побутовим справам, як у більшості інших дітей. Водночас Бренда мала кращі стосунки з рідними, хоча також почала кар'єру рано.

Зірка "Один вдома" Маколей Калкін (фото: instagram.com/culkamania)

Маколей Калкін та Бренда Сонг - що відомо про стосунки

Сьогодні Калкін нарешті щасливий. З 2017 року він перебуває у стосунках Брендою Сонг, з якою познайомився на зніманнях у Таїланді. За чутками, пара заручилася у 2022-му за рік після народження першого сина Дакоти. У березні 2023-го стало відомо про народження ще одного хлопчика в родині.

Маколей та Бренда (instagram.com/brendasong)

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