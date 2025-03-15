Містичний зв'язок Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа. Астролог пояснила, чим особливий цей шлюб

Актори Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас разом вже майже 25 років, і, що цікаво, у них саме така різниця у віці. Але чому їхній шлюб виявився настільки міцним та чи є в цьому щось містичне?

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас народилися 25 вересня, тільки з різницею у 25 років. Коли один з найбагатших, відоміших і впливовіших чоловіків Голлівуду, володар двох "Оскарів" одружився з юною зіркою "фабрики мрій", багато хто назвав це мезальянсом. Саму актрису звинувачували в холоднокровному розрахунку.

Колись Кетрін говорила, що бачить певну астрологічну містику в шлюбі з Дугласом. Усе через дивні збіги в датах. Вони народилися 25 вересня, але з різницею у 25 років.

"Розпочнемо з того, що Кетрін народилася в день затемнення Місяця - 25 вересня 1969 року. Доля людей, народжених у такі кармічні періоди, завжди непроста, вона пов'язана з деякою фатальністю, запрограмованістю, зумовленістю подій або тем, які обов'язково регулярно програватимуться в їхньому житті. Також поява на світ у такий час може суттєво обмежувати свободу волі та скорочувати можливості для вибору через підвищене кармічне навантаження. Ці люди можуть бути не такими, як усі, наділеними особливою місією, метою та відповідальністю", - розповіла Соловйова.

А в гороскопі у Дугласа, зазначила астролог, присутні дві складні конфігурації, які називаються "Печатками нещастя". І це, за словами Соловйової, потужно впливає на його особистість. Іноді в нього можуть з’являтись песимізм, душевна туга, розпач, депресія, відчай, затьмарення свідомості, спокуси, зниження енергетики та суттєве погіршення здоров'я.

До слова, в житті Дугласа було чимало негараздів. У 1980 році актор ледь не розбився під час спуску на гірських лижах і три роки проходив важку реабілітацію, а у 2010 йому діагностували рак гортані, який він зміг перемогти. Також він проходив тривале лікування від алкогольної та наркотичної залежностей.

За словами астролога, все це могло бути через "Печатки нещастя", адже такі конфігурації спричиняють виникнення егоїзму, скупості, підозр, заздрощів, ревнощів, страхів, розчарувань, незадоволеності та необхідність постійно боротися з труднощами.

"Вони роблять людину жертвою. Вони також можуть бути вказівками на певні родинні складнощі та проблеми сімейного характеру. Це - одна з вказівок на не дуже щасливий шлюб або на шлюб за розрахунком. До речі, шлюб з Кетрін – другий офіційний у житті Майкла, і у 2013 році він мав намір розлучитися з нею. Причиною начебто стало те, що актор "не міг терпіти більше глобальну депресію, яка була яскраво виражена через хворобу Кетрін". Але згодом вони порозумілися", - розповіла Соловйова.

"Також це може свідчити про те, що у родині він виконує роль "суворого вихователя". Крім того, в його житті можливі регулярні кризові ситуації 1 раз на приблизно 7 років", - зазначила вона.

Кетрін, зауважує астролог, взагалі неконфліктна людина, а Майкл - людина зі слабкою конфліктністю. В їхніх стосунках є суперечки, але вони не критичні.

"При цьому причиною напружених ситуацій є саме чоловік. І хоча між ними немає глибокої психологічної взаємодії, в них майже однакові смаки, відчуття прекрасного, вони піклуються один про одного. Між ними майже ідеальна сексуальна сумісність, іноді навіть можуть вирувати неабиякі пристрасті", - вважає експерт.

"Крім того: цей союз неймовірно вигідний і для Кетрін, і для Майкла з точки зору зиску та матеріального добробуту. Той факт, що вони народилися в один день, пояснює те, що вони дуже схожі за світоглядом, за планами на майбутнє, життєвими принципами та цінностями. Тож припущення Кетрін про причини їх тривалих стосунків дійсно підтверджуються астрологічно", - резюмувала вона.

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