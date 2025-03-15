Вот что не умеет делать Маколей Калкин: его жена была шокирована

Что не умеет делать Маколей Калкин

Оказывается, звезда "Один дома" не знает, как стирать вещи. По словам Бренды, ей пришлось обучать возлюбленного.

"Я всегда говорю, что Мак - уникальный человек. Как самый известный детский актер в мире, он рос в отелях. Он просто никогда не сталкивался с тем, чтобы самостоятельно стирать одежду. И я была просто шокирована" - поделилась Сонг.

Бренда помогала маме со стиркой с 10 лет, поэтому для нее было настоящим открытием, что мужчина не умеет этого делать.

"Я стираю вещи с детства, с 10 лет. Это было смешно - учить его, как правильно стирать вещи", - добавила актриса.

Также выяснилось, что Калкин в свои 44 не умеет водить автомобиль.

"Он до сих пор не умеет водить машину. Я вывела его покататься по нашему району. Это было ужасно. Я смотрю на этого 44-летнего мужчину, который впервые садится за руль, и думаю: не вариант. Я должна нанять кого-то для этого", - смеясь рассказала Бренда.

Что известно о непростом детстве Калкина

Не секрет, что детство актера прошло мимо него. Слава пришла к нему еще в десятилетнем возрасте после выхода культового фильма "Один дома". Большую часть времени он жил в отелях и на съемочных площадках. Непростыми у парня были и отношения с отцом, который всеми силами пытался заработать как можно больше денег на своем ребенке.

Как менеджер Кит Калкин провалился, ведь постоянно оказывал давление на агентства, чтобы те брали на работу не только Маколея, но и других детей семейства. В конце концов карьера звезды "Один дома" пошла на спад. Подростковые годы он провел в стрессе, имел мятежный характер, употреблял наркотики и алкоголь.

В таком водовороте событий не было места привычным бытовым делам, как у большинства других детей. В то же время Бренда имела лучшие отношения с родными, хотя также начала карьеру рано.

Звезда "Один дома" Маколей Калкин (фото: instagram.com/culkamania)

Маколей Калкин и Бренда Сонг - что известно об отношениях

Сегодня Калкин наконец-то счастлив. С 2017 года он находится в отношениях с Брендой Сонг, с которой познакомился на съемках в Таиланде. По слухам, пара обручилась в 2022-м через год после рождения первого сына Дакоты. В марте 2023-го стало известно о рождении еще одного мальчика в семье.

Маколей и Бренда (фото: instagram.com/brendasong)

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