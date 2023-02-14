Ось що вказує на те, що печериці зіпсувались: їсти їх не можна

Основні ознаки

Темний і нерівномірний колір грибів

Свіжі печериці мають однорідний молочний відтінок. Гриби коричневого відтінку з вм'ятинами і плямами краще не купувати, тому що вони вже почали псуватися.

Якщо ви купили гриби з плямами або на них з’явилися темні плями, то приготуйте їх якомога швидше. Перед приготуванням грибів темні місця краще зрізати.

Слиз на поверхні гриба

Поверхня свіжих грибів повинна завжди бути суха. Волога і слиз на поверхні гриба свідчать про те, що він зіпсований. Негайно викиньте ці гриби, тому що вони вже не їстівні.

Зморшки на поверхні шапки

Нерівна і засохла верхівка печериць - одна з перших ознак того, що він почав псуватися. Утримайтеся від покупки цих грибів або приготуйте їх якомога швидше, якщо ви їх вже купили.

Зірвана плівка, що з'єднує верхівку і ніжку

Шапка і ніжка свіжих грибів досить щільно прилягають один до одного. Вони з’єднані білуватою плівкою, яка починає відриватися, коли продукт псується.

Як правильно зберігати гриби

Свіжі печериці можна зберігати в холодильнику близько тижня.

Зберігайте гриби в паперовому пакеті на нижній полиці поруч з іншими овочами. Стежте, щоб в місткостях з грибами не накопичувався конденсат. Якщо ви зберігаєте гриби в пластику, періодично провітрюйте місткості.

Якщо ви хочете зберегти гриби надовго, використовуйте морозилку. Для цього гриби промиваємо і обсушуємо, складаємо в контейнер або пакет і відправляємо в морозилку. Таким чином можна зберігати цілі і нарізані гриби до 12 місяців.