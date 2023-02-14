Вот что указывает на то, что шампиньоны испортились: есть их нельзя

Основные признаки

Темный и неравномерный цвет грибов

Свежие шампиньоны имеют однородный молочный оттенок. Грибы коричневого оттенка с вмятинами и пятнами лучше не покупать, потому что они уже начали портиться.

Если вы купили грибы с пятнами или на них появились темные пятна, то приготовьте их как можно скорее. Перед приготовлением грибов темные места лучше срезать.

Слизь на поверхности гриба

Поверхность свежих грибов должна быть всегда сухая. Влага и слизь на поверхности гриба свидетельствуют, что он испорчен. Немедленно выбросьте эти грибы, потому что они уже не съедобны.

Морщинки на поверхности шапки

Неровная и засохшая верхушка шампиньона - один из первых признаков того, что он начал портиться. Воздержитесь от покупки этих грибов или приготовьте их как можно скорее, если вы их уже купили.

Сорванная пленка, соединяющая верхушку и ножку

Шапка и ножка свежих грибов достаточно плотно прилегают друг к другу. Они соединены беловатой пленкой, которая начинает отрываться, когда продукт портиться.

Как правильно хранить грибы

Свежие шампиньоны можно хранить в холодильнике около недели.

Храните грибы в бумажном пакете на нижней полке рядом с другими овощами. Следите, чтобы в емкостях с грибами не накапливался конденсат. Если вы храните грибы в пластике, периодически проветривайте емкости.

Если вы хотите сохранить грибы надолго, используйте морозилку. Для этого грибы промываем и обсушиваем, складываем в контейнер или пакет и отправляем в морозилку. Таким образом, можно хранить целые и нарезанные грибы до 12 месяцев.