UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що відбувається з вашим тілом, коли ви їсте масло кожного дня

Що буде, якщо кожного дня їсти масло (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вершкове масло - продукт, який усі їдять майже кожного дня. Однак, варто знати, що відбувається з організмом при щоденному вживанні продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт EatingWell.

Вплив на організм

Дієтолог Лорен Харріс-Пінкус назвала вершкове масло продуктом, "який вимагає нюансів під час оцінки його харчової цінності".

"Зазвичай я уникаю називати продукти корисними чи шкідливими, і я вважаю за краще з'ясовувати, як певна їжа вписується у контекст загального здорового харчування", - зазначила вона.

А дієтолог Елізабет Шоу акцентувала, що у вершкового масла все ж є деякі позитивні якості. Воно є джерелом дієтичного жиру, який слід вживати помірних кількостях та разом з іншими продуктами, багатими поживними речовинами, у вашому раціоні.

Загальне збалансоване меню є ключем до підтримки здорового обміну речовин.

Коли ви часто їсте вершкове масло, то ось що відбувається з організмом:

  • ви споживаєте більше калорій
  • отримуєте невелику кількість корисних поживних речовин
  • збільшуєте споживання насичених жирів

Фахівці стверджують, що вершкове масло - один з найбагатших джерел насичених жирів в раціоні, які за надмірного споживання збільшують ризик серцево-судинних захворювань.

Як обрати масло

Масло може мати жирність 82,5%, 72,5% і 63%. Якщо жирність нижча, то такий продукт вже не може називатися маслом.

Також необхідно звертати увагу на ціну: дешевші варіанти швидше за все говорять про те, що перед вами не масло, а підробка з додаванням рослинної сировини.

Крім жирності й ціни, обов’язково вивчіть його склад. У хорошому вершковому маслі може бути вказано тільки вершки або молоко.

Важливо не купувати масло на стихійних ринках, якою б привабливою не здавалася ціна. Все тому, що можна купити неякісний продукт та нашкодити здоров'ю.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтологпродукти