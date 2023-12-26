Ось що відбувається з вашим тілом, коли ви їсте масло кожного дня

Вплив на організм

Дієтолог Лорен Харріс-Пінкус назвала вершкове масло продуктом, "який вимагає нюансів під час оцінки його харчової цінності".

"Зазвичай я уникаю називати продукти корисними чи шкідливими, і я вважаю за краще з'ясовувати, як певна їжа вписується у контекст загального здорового харчування", - зазначила вона.

А дієтолог Елізабет Шоу акцентувала, що у вершкового масла все ж є деякі позитивні якості. Воно є джерелом дієтичного жиру, який слід вживати помірних кількостях та разом з іншими продуктами, багатими поживними речовинами, у вашому раціоні.

Загальне збалансоване меню є ключем до підтримки здорового обміну речовин.

Коли ви часто їсте вершкове масло, то ось що відбувається з організмом:

ви споживаєте більше калорій

отримуєте невелику кількість корисних поживних речовин

збільшуєте споживання насичених жирів

Фахівці стверджують, що вершкове масло - один з найбагатших джерел насичених жирів в раціоні, які за надмірного споживання збільшують ризик серцево-судинних захворювань.

Як обрати масло

Масло може мати жирність 82,5%, 72,5% і 63%. Якщо жирність нижча, то такий продукт вже не може називатися маслом.

Також необхідно звертати увагу на ціну: дешевші варіанти швидше за все говорять про те, що перед вами не масло, а підробка з додаванням рослинної сировини.

Крім жирності й ціни, обов’язково вивчіть його склад. У хорошому вершковому маслі може бути вказано тільки вершки або молоко.

Важливо не купувати масло на стихійних ринках, якою б привабливою не здавалася ціна. Все тому, що можна купити неякісний продукт та нашкодити здоров'ю.