RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот что происходит с вашим телом, когда вы едите масло каждый день

Что будет, если каждый день есть масло (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сливочное масло - продукт, который все едят почти каждый день. Однако следует знать, что происходит с организмом при ежедневном употреблении продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт EatingWell.

Воздействие на организм

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала сливочное масло продуктом, "требующим нюансов при оценке его пищевой ценности".

"Обычно я избегаю называть продукты полезными или вредными, и я предпочитаю выяснять, как определенная еда вписывается в контекст всеобщего здорового питания", - отметила она.

А диетолог Элизабет Шоу акцентировала, что у сливочного масла все же есть некоторые достоинства. Оно является источником диетического жира, который следует употреблять в умеренных количествах и вместе с другими продуктами, богатыми питательными веществами, в вашем рационе.

Общее сбалансированное меню - ключ к поддержанию здорового обмена веществ.

Когда вы часто едите сливочное масло, то вот что происходит с организмом:

  • вы потребляете больше калорий
  • получаете небольшое количество полезных питательных веществ
  • увеличиваете потребление насыщенных жиров

Специалисты утверждают, что сливочное масло - один из богатейших источников насыщенных жиров в рационе, которые при чрезмерном потреблении увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как выбрать масло

Масло может обладать жирностью 82,5%, 72,5% и 63%. Если жирность ниже, такой продукт уже не может называться маслом.

Также необходимо обращать внимание на цену: более дешевые варианты скорее всего говорят о том, что перед вами не масло, а подделка с добавлением растительного сырья.

Кроме жирности и цены обязательно изучите его состав. В хорошем сливочном масле может быть указано только сливки или молоко.

Важно не покупать масло на стихийных рынках, какой бы привлекательной ни казалась цена. Все потому, что можно купить некачественный продукт и навредить здоровью.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
диетологпродукти