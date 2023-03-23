Ось, що станеться з вами, якщо ви назавжди відмовитеся від м'яса

Знизиться ризик розвитку запалень

Дослідження показують, що як оброблене, так і червоне м'ясо містять багато насичених жирів, які можуть призвести до запалень. Це може підвищити ризик захворіти на рак та інші недуги.

До обробленого м'яса належать бекон, м'ясні делікатеси та хот-доги, а червоне м'ясо - це переважно яловичина, свинина та баранина.

Покращиться здоров'я кишківника

Дослідження показують, що вживання великої кількості обробленої їжі може негативно вплинути на здоров'я вашого кишківника. Рослинна дієта сприяє розвитку здорових кишкових бактерій.

Відчуєте втрату енергії

Ви можете відчути втому та слабкість, якщо вилучите м'ясо зі свого раціону. Усе тому, що в м'ясі є білок і залізо, які виробляють енергію. Організм засвоює більше заліза з м'яса, ніж з інших продуктів.

Проте ви також можете знайти його в зелених листових овочах, кашах, хлібі та макаронах. Шукайте білок в яйцях, квасолі, горосі, сочевиці, горіхах, насінні та соєвих продуктах.

Більше походів до вбиральні

Якщо ви споживатимете більше клітковини з цільного зерна, сирих фруктів і овочів, ваш організм відчує потребу частіше випорожнюватися. Це один із сигналів про покращення роботи ШКТ.

Знизиться ризик розвитку діабету

Дослідники пов'язують червоне та оброблене м'ясо з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу. Одне дослідження показало, що вживання половини порції м'яса на день підвищує ймовірність захворювання на 48%.

Знизиться рівень холестерину

Обмеження їжі з насиченим жиром може знизити "поганий" холестерин у вашій крові. Експерти кажуть, що насичені жири повинні становити менш як 10% ваших калорій щодня. Якщо ви не збираєтеся відмовлятися від м'яса, їжте нежирні шматочки без шкіри.

Заощадите гроші

Продукти з високим вмістом білка, такі як квасоля, горох, сочевиця та яйця, є дешевшою альтернативою м'ясу. А купівля сезонних фруктів і овочів може заощадити ще більше грошей. Тому користь є не лише для здоров'я, а й для гаманця.

Допоможете навколишньому середовищу

Заміна м'яса продуктами рослинного походження зменшує викиди вуглецю та інших парникових газів. Для вирощування худоби потрібно більше землі, ніж для вирощування рослин. До того ж забезпечення рослинним харчуванням потребує менших запасів води.

Можуть знадобитися харчові добавки

Якщо ви дотримуєтеся веганства або вегетаріанства, у вас може бути дефіцит певних вітамінів і мінералів. Добавки підвищать рівень вітаміну B12, який міститься лише в продуктах тваринного походження, заліза, кальцію та вітамінів A, B і D.

Можете втратити вагу

Науковці проаналізували 15 досліджень про те, як вегетаріанська дієта впливає на вагу. Люди, які перейшли на рослинну дієту, схудли приблизно на 5 кілограмів, а ті, хто був важчим, втратили більше ваги.