Вот что произойдет с вами, если вы навсегда откажетесь от мяса

В мире широкое распространение получило веганство и вегетарианство. Люди, которые соблюдают такой стиль питания, избегают продуктов животного происхождения. Иногда бывает так, что они не употребляют мясо и рыбу, однако вполне нормально относятся к яйцам, молочным и морепродуктам.
А что же произойдет в вашем теле, если вы откажетесь от мяса, рассказали учёные на сайте WebMd.
Исследования показывают, что обработанное и красное мясо содержат много насыщенных жиров, которые могут привести к воспалениям. Это может повысить риск заболеть раком и другими болезнями.
К обработанному мясу относятся бекон, мясные деликатесы и хот-доги, а красное мясо - это преимущественно говядина, свинина и баранина.
Исследования показывают, что употребление большого количества обработанной пищи может негативно отразиться на здоровье вашего кишечника. Растительная диета способствует развитию здоровых кишечных бактерий.
Вы можете почувствовать усталость и слабость, если уберете мясо из рациона. Все потому, что в мясе есть белок и железо, производящие энергию. Организм усваивает больше железа из мяса, чем из других продуктов.
Однако вы также можете найти его в зеленых листовых овощах, кашах, хлебе и макаронах. Ищите белок в яйцах, фасоли, горохе, чечевице, орехах, семенах и соевых продуктах.
Если вы потребляете больше клетчатки из цельного зерна, сырых фруктов и овощей, ваш организм почувствует потребность чаще опорожняться. Это один из сигналов об улучшении работы ЖКТ.
Исследователи связывают красное и обработанное мясо с повышенным риском диабета 2 типа. Одно исследование показало, что употребление половины порции мяса в день повышает вероятность заболевания 48%.
Ограничение пищи с насыщенным жиром может снизить "плохой" холестерин в вашей крови. Эксперты говорят, что насыщенные жиры должны составлять менее 10% ваших калорий ежедневно. Если вы не собираетесь отказываться от мяса, ешьте нежирные кусочки без кожи.
Продукты с высоким содержанием белка, такие как фасоль, горох, чечевица и яйца, являются более дешевой альтернативой мясу. А покупка сезонных фруктов и овощей может сэкономить еще больше денег. Поэтому польза не только для здоровья, но и для кошелька.
Замена мяса продуктами растительного происхождения уменьшает выброс углерода и других парниковых газов. Для выращивания скота требуется больше земли, чем для выращивания растений. К тому же, обеспечение растительным питанием требует меньших запасов воды.
Если вы соблюдаете веганство или вегетарианство, у вас может быть дефицит определенных витаминов и минералов. Добавки повысят уровень витамина B12, который содержится только в продуктах животного происхождения, железа, кальция и витаминов A, B и D.
Ученые проанализировали 15 исследований о том, как вегетарианская диета влияет на вес. Люди, перешедшие на растительную диету, похудели примерно на 5 килограммов, а те, кто был тяжелее, потеряли больше веса.
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