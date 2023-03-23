Вот что произойдет с вами, если вы навсегда откажетесь от мяса

Снизится риск развития воспалений

Исследования показывают, что обработанное и красное мясо содержат много насыщенных жиров, которые могут привести к воспалениям. Это может повысить риск заболеть раком и другими болезнями.

К обработанному мясу относятся бекон, мясные деликатесы и хот-доги, а красное мясо - это преимущественно говядина, свинина и баранина.

Улучшится здоровье кишечника

Исследования показывают, что употребление большого количества обработанной пищи может негативно отразиться на здоровье вашего кишечника. Растительная диета способствует развитию здоровых кишечных бактерий.

Ощутите потерю энергии

Вы можете почувствовать усталость и слабость, если уберете мясо из рациона. Все потому, что в мясе есть белок и железо, производящие энергию. Организм усваивает больше железа из мяса, чем из других продуктов.

Однако вы также можете найти его в зеленых листовых овощах, кашах, хлебе и макаронах. Ищите белок в яйцах, фасоли, горохе, чечевице, орехах, семенах и соевых продуктах.

Больше походов в уборную

Если вы потребляете больше клетчатки из цельного зерна, сырых фруктов и овощей, ваш организм почувствует потребность чаще опорожняться. Это один из сигналов об улучшении работы ЖКТ.

Снизится риск развития диабета

Исследователи связывают красное и обработанное мясо с повышенным риском диабета 2 типа. Одно исследование показало, что употребление половины порции мяса в день повышает вероятность заболевания 48%.

Снизится уровень холестерина

Ограничение пищи с насыщенным жиром может снизить "плохой" холестерин в вашей крови. Эксперты говорят, что насыщенные жиры должны составлять менее 10% ваших калорий ежедневно. Если вы не собираетесь отказываться от мяса, ешьте нежирные кусочки без кожи.

Сэкономьте деньги

Продукты с высоким содержанием белка, такие как фасоль, горох, чечевица и яйца, являются более дешевой альтернативой мясу. А покупка сезонных фруктов и овощей может сэкономить еще больше денег. Поэтому польза не только для здоровья, но и для кошелька.

Поможете окружающей среде

Замена мяса продуктами растительного происхождения уменьшает выброс углерода и других парниковых газов. Для выращивания скота требуется больше земли, чем для выращивания растений. К тому же, обеспечение растительным питанием требует меньших запасов воды.

Могут понадобиться пищевые добавки

Если вы соблюдаете веганство или вегетарианство, у вас может быть дефицит определенных витаминов и минералов. Добавки повысят уровень витамина B12, который содержится только в продуктах животного происхождения, железа, кальция и витаминов A, B и D.

Можете потерять вес

Ученые проанализировали 15 исследований о том, как вегетарианская диета влияет на вес. Люди, перешедшие на растительную диету, похудели примерно на 5 килограммов, а те, кто был тяжелее, потеряли больше веса.