Чи потрібно мити сире м'ясо перед приготуванням та заморожуванням

Багато людей впевнені в тому, що принісши додому з магазину м’ясо, перед приготуванням його потрібно обов’язково промити. Однак, цього робити не можна, адже це може зашкодити здоров'ю.

Про це повідомила нутриціолог Ольга Дорош в Instagram .

Чи потрібно мити

Сире м’ясо може містити шкідливі бактерії, такі як Salmonella, Listeria, Campylobacter і E. coli. Тому усе, до чого торкнеться сире м’ясо, наприклад, інші продукти та посуд, може заразитися цими бактеріями.

Також, якщо ви миєте м’ясо під краном, то розбризкування води може перенести хвороботворні мікроорганізми в раковину.

Нутриціолог каже, що миття упакованого сирого м’яса не є ефективним способом боротьби з бактеріями й може підвищити ймовірність харчового отруєння.

До того ж будь-які поверхні, які контактували з сирим м’ясом, можуть містити бактерії, тому їх варто вимити гарячою водою з милом, промити, а потім висушити.

"Якщо ви готуєте м’ясо, добре вимийте руки після роботи з ним. За даними CDC, це має займати 20 секунд", - йдеться у повідомленні.

Чи мити перед заморожуванням

Експерт каже, що мити м'ясо перед заморожуванням не потрібно. Це може збільшити ризик перехресного зараження, так само як і перед приготуванням. Коли м’ясо знову розморозиться, його приготування все одно вб’є всі бактерії.

Ольга Дорош зазначила, якщо м’ясо в піску, то тоді потрібно набрати в миску води та промити його якомога далі від раковини та їжі. Але магазинне м'ясо і птицю мити не варто.

Окрім того, засолювання м’яса, вимочування в солі та лимонному соці, ніяк не вбиває бактерії.