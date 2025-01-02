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Ось що станеться з організмом, якщо ви будете сидіти 8 годин на день

Що станеться з організмом, якщо сидіти понад 8 годин на день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, які тривалий час перебувають у сидячому положенні на роботі, можуть зазнати певних проблем зі здоров'я. Зокрема, може відбутися негативний вплив на ваше психічне та фізичне здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Емілі Шофілд розповіла, що сидячий спосіб життя може мати катастрофічний вплив на загальне здоров’я, метаболізм і суглоби. Тривалі періоди бездіяльності можуть призвести до різного роду проблем із фізичним здоров’ям, зокрема до поганої постави, втрати м’язової сили та збільшення ваги.

Звичайна вікова атрофія м’язів (саркопенія) призводить до того, що чоловіки та жінки втрачають від 3% до 5% м’язової маси за десятиліття після 30 років. Це збільшує постменопаузу у жінок і чоловіків, особливо після 60.

Можете набрати вагу

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