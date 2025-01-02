Вот что произойдет с организмом, если вы будете сидеть 8 часов в день

Тренер Эмили Шофилд рассказала, что сидячий образ жизни может иметь катастрофическое влияние на общее здоровье, метаболизм и суставы. Длительные периоды бездействия могут привести к разному роду проблемам с физическим здоровьем, в частности к плохой осанке, потере мышечной силы и увеличению веса.

Обычная возрастная атрофия мышц (саркопения) приводит к тому, что мужчины и женщины теряют от 3% до 5% мышечной массы за десятилетие после 30 лет. Это увеличивает постменопаузу у женщин и мужчин, особенно после 60.

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