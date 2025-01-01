Фізіотерапевт назвала 3 вправи, які допоможуть виглядати молодше за кілька тижнів

Фізичні вправи та здорове харчування можуть допомогти схуднути та покращити стан організму. Фізіотерапевт назвала вправи з пілатесу, які навіть можуть допомогти виглядати молодше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Найкращі вправи з пілатесу

Фізіотерапевт Клер Міллс розповіла, що пілатес допомагає зосередитись на силі, балансі, гнучкості та поставі.

Плечовий міст

Лежачи на спині, підніміть таз, зберігаючи пряму лінію від колін до плечей.

Притиснувши спину донизу підіймайте одну ногу під кутом 90 градусів, а потім теж зробіть з іншою.

Прагніть виконати 12-20 повторень.

За словами Клер, це чудова вправа для мобілізації та розігріву хребта, одночасно активізуючи спинну лінію тіла - сідничні м’язи, підколінні сухожилля та глибокі м’язи спини.

Плечовий міст (фото: Getty Images)

Сотня

Сотні - це дуже ефективна вправа для преса, у якій зосереджується увага на диханні.

Ляжте на килим, притягніть коліна до грудей і підніміть голову, шию та плечі, при цьому, щоб ноги були підняті.

Витягніть ноги під кутом 45 градусів, тримайте їх нерухомо та енергійно рухайте руками вгору та вниз, роблячи п’ять вдихів і видихів.

Сотня (фото: Getty Images)

Плавець

Клер наголошує на важливості зміцненні глибоких м’язів, які підтримують хребет.

Вправа "плавець" є чудовим комплексним рухом, що імітує дії плавання. Ця вправа в першу чергу спрямована на м'язи спини.

Під час виконання вправи ви будете лежати обличчям вниз на підлозі, витягнувши обидві руки перед собою і піднявши груди і ноги від підлоги.

Після цього по чергу рухайте руками і ногами в рухах. Цей рух вимагає координації, сили і витривалості м'язів, що робить його чудовим вибором для тренування всього тіла.

Вправа "Плавець" (фото: Getty Images)