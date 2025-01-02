Ось що станеться з організмом, якщо ви будете сидіти 8 годин на день

Люди, які тривалий час перебувають у сидячому положенні на роботі, можуть зазнати певних проблем зі здоров'я. Зокрема, може відбутися негативний вплив на ваше психічне та фізичне здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Емілі Шофілд розповіла, що сидячий спосіб життя може мати катастрофічний вплив на загальне здоров’я, метаболізм і суглоби. Тривалі періоди бездіяльності можуть призвести до різного роду проблем із фізичним здоров’ям, зокрема до поганої постави, втрати м’язової сили та збільшення ваги.

З'явиться біль у шиї

Коли людина сидить, то більше зосереджена на своїй роботі, ніж на поставі. Це може спричинити посилення кіфозу або округлення хребта. У свою чергу, це може призвести до болю в шиї, що починається від основи черепа і поширюється до верхньої частини плечей, створюючи головний біль.

Більшість аномалій постави є гнучкими, тобто їх можна змінити за допомогою свідомих зусиль. Варто більше стояти та рухатись протягом дня.

Ви можете втратити м'язову масу

Ваша м’язова система може бути сильно скомпрометована сидячим способом життя.

Звичайна вікова атрофія м’язів (саркопенія) призводить до того, що чоловіки та жінки втрачають від 3% до 5% м’язової маси за десятиліття після 30 років. Це збільшує постменопаузу у жінок і чоловіків, особливо після 60.

Найкращий спосіб уникнути втрати м’язової маси - це поживна дієта та щоденна фізична активність. М'язи вимагають багато енергії для їх підтримки.

"Якщо ви ніколи не навантажуєте свої м’язи, то тіло вирішує, що йому не потрібно виділяти ресурси, необхідні для підтримки м’язової маси, оскільки тіло вважає її несуттєвою", - пояснила експерт.

Можете набрати вагу

Якщо ви ведете сидячий спосіб життя більшу частину дня, то не спалюєте потрібну кількість калорій. Тоді постійні перекуси призведуть до різкого збільшення ваги.

Тому, якщо ви будете намагатись худнути при сидячому способі життя, то це буде зробити неможливо.