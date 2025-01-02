Вот что произойдет с организмом, если вы будете сидеть 8 часов в день
Люди, которые длительное время находятся в сидячем положении на работе, могут испытать определенные проблемы со здоровьем. В частности, может произойти негативное влияние на ваше психическое и физическое здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Эмили Шофилд рассказала, что сидячий образ жизни может иметь катастрофическое влияние на общее здоровье, метаболизм и суставы. Длительные периоды бездействия могут привести к разному роду проблемам с физическим здоровьем, в частности к плохой осанке, потере мышечной силы и увеличению веса.
Появится боль в шее
Когда человек сидит, то больше сосредоточен на своей работе, чем на осанке. Это может привести к усилению кифоза или округлению позвоночника. В свою очередь, это может привести к боли в шее, начинающейся от основания черепа и распространяющейся до верхней части плеч, создавая головную боль.
Большинство аномалий осанки являются гибкими, то есть их можно изменить с помощью сознательных усилий. Стоит больше стоять и двигаться в течение дня.
Вы можете потерять мышечную массу
Ваша мышечная система может быть сильно скомпрометирована сидячим образом жизни.
Обычная возрастная атрофия мышц (саркопения) приводит к тому, что мужчины и женщины теряют от 3% до 5% мышечной массы за десятилетие после 30 лет. Это увеличивает постменопаузу у женщин и мужчин, особенно после 60.
Лучший способ избежать потери мышечной массы - это питательная диета и ежедневная физическая активность. Мышцы требуют много энергии для их поддержания.
"Если вы никогда не нагружаете свои мышцы, то тело решает, что ему не нужно выделять ресурсы, необходимые для поддержания мышечной массы, поскольку тело считает ее несущественной", - пояснила эксперт.
Можете набрать вес
Если вы ведете сидячий образ жизни большую часть дня, то не сжигаете нужное количество калорий. Тогда постоянные перекусы приведут к резкому увеличению веса.
Поэтому, если вы будете пытаться худеть при сидячем образе жизни, то это будет сделать невозможно.
Увеличение активности и мышечной массы значительно улучшает усилия по похудению, поскольку мышцы очень метаболически активны и сжигаются гораздо больше калорий в течение дня, даже в состоянии покоя.
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